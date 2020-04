Navi da crociera, in 4 giorni emessi 1000 visti per far rientrare gli equipaggi

Centinaia di controlli e mille visti emessi in soli 4 giorni: anche la Polizia di Frontiera nelle settimane di emergenza coronavirus ha lavorato senza sosta, soprattutto per regolarizzare gli sbarchi dell’equipaggio dalle navi da crociera e dai traghetti in porto.

Massiccio lo sforzo per garantire lo sbarco più rapido possibile e il rientro nelle varie città con voli charter, navi o bus, alle migliaia di membri degli equipaggi delle navi da crociera della Costa e di Msc, anche alla luce delle conferme di alcuni casi positivi, come accaduto sulla Msc Opera.

Per evitare che i contagi potessero ulteriormente appesantire il carico che sta sopportando il sistema sanitario ligure, l’Ufficio Visti della Polizia di Frontiera ha fatto uno sforzo eccezionale, rilasciando circa 1000 visti ai marittimi per lasciare le navi e partire verso le loro destinazioni in soli 4 giorni, contro i 1.500 rilasciati di norma in un intero anno.

A questa attività si sono aggiunte le centinaia di controlli fatti ogni giorno in porto e in aeroporto, con la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai decreti governativi per poter viaggiare.