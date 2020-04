«Sto andando dalla nonna», però non sa dire dove abita

Prosegue l'impegno della polizia nel far rispettare le regole sullo stare a casa per contenere l'emergenza coronavirus. Di pari passo continuano le scuse fantasiose da parte delle persone, fermate per strada. Ecco un paio di casi, avvenuti nel pomeriggio di lunedì 20 aprile e la notte seguente.

Intorno alle 18 in via Sestri un 21enne ecuadoriano è stato fermato dagli agenti del commissariato Sestri. Come motivo della sua uscita ha provato la scusa 'sto andando dalla nonna' senza però conoscerne l'indirizzo. Po ha provato altre giustificazioni sempre meno plausibili e si è rifiutato di compilare l'autocertificazione. I poliziotti non hanno potuto fare altro che sanzionarlo.

Intorno all'1.30 in largo Zecca un 23enne genovese, durante una passeggiatina notturna, si è imbattuto in una volante. Molto agitato e spaesato ha tentato di eludere il controllo scappando. Raggiunto e bloccato dai poliziotti ha dichiarato di essere in ritardo a lavoro. Non avendoli convinti ha confessato infine di essere uscito per comprare dello stupefacente. Purtroppo però il passaggio della volante proprio nel momento in cui aveva consegnato il denaro allo spacciatore, ha interrotto l'acquisto. Quindi è rimasto senza soldi e stupefacente ed è stato anche sanzionato.