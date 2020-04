Liguria "blindata", posti di blocco in autostrada e ai caselli

Sono partiti i controlli a tappeto in Liguria in vista del weekend di Pasqua: obiettivo, individuare e bloccare eventuali persone che violano il decreto sul contenimento del contagio da coronavirus per raggiungere le seconde case o dirigersi verso le riviere.

Giovedì mattina i primi posti di blocco hanno fatto la loro comparsa in autostrada e in Aurelia: sull'A12 una pattuglia della Stradale ferma i veicoli diretti verso la Riviera di levante all'altezza dell'autogrill di Sant'Ilario. Le macchine vengono invitate a fermarsi all'intermno dell'area di sosta e ai conducenti viene chiesto di mostrare l'autocertificazione per dimostrare che lo spostamento è motivato.

Anche i vari corpi di polizia Locale stanno presidiando le varie arterie stradali: a Rapallo è presente una pattuglia all'uscita del casello, altre sono posizionate sull'Aurelia, un modello che molti sindaci hanno adottato, in coordinamento con la Regione, per bloccare gli spostamenti e tenere il territorio sgombro.

In mattinata è previsto un altro confronto tra Regione, sindaci e forze dell'ordine per predisporre un piano di controlli ancora più serrati: «Il sindaco Bucci ha confermato che martedì c’è stato il 20% di spostamenti in più a Genova ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - Un dato allarmante, soprattutto alle porte del fine settimana di Pasqua. Non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, per questo più tardi con i sindaci dei capoluoghi liguri illustreremo un piano straordinario di controlli a tappeto in tutta la Liguria per evitare gli spostamenti verso le seconde case e garantire il rispetto delle regole. Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre qui da noi il weekend. Per questa Pasqua la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l’emergenza sarà superata. Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità: con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani. Dipende da noi.»