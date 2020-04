Conte a Genova per il nuovo ponte, polemica su assembramenti: «Per lui il divieto non vale?»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Genova martedì mattina per un traguardo importante, quello della fine dei lavori di costruzione della struttura del nuovo ponte sul Polcevera.

La visita, però, è stata offuscata da alcune polemiche nate a causa della presenza di numerose persone - non solo addetti ai lavori e autorità, ma anche giornalisti e staff dello stesso Conte - in un periodo di emergenza coronavirus e di divieto assoluto di assembramenti. Divieto ribadito più volte dal premier in ogni occasione possibile.

In molti, osservando le immagini che arrivavano dal cantiere, hanno parlato di assembramento, criticando la scelta di concentrare molte persone nello stesso luogo, pur se all’aperto. E alcune agenzie di stampa, come la Reuters e Afp, hanno deciso di andarsene sottolineando che non sussistevano le condizioni di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui social, inoltre, sono arrivate le critiche di alcuni esponenti politici: Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha chiesto polemicamente se «Conte non deve aver capito quello che ha imposto agli italiani. Il divieto di assembramento per lui non vale? Mette a rischio chi lavora con lui e gli operai? O ha l'antidoto Anpi che immunizza dalle leggi e dalla Costituzione?”, mentre Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ha postato una foto della visita del premier in cantiere corredata dal commento “Val più di una Messa…”