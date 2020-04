Coronavirus, boom di contagi nelle rsa da Masone a Lavagna

Anche la Liguria si sta confrontando con la difficile situazione nelle residenze sanitarie assistenziali. A Chiavari la Pietro Torriglia va verso il commissariamento dopo che 50 ospiti su 59 sono risultati positivi al coronavirus e solo 4 dipendenti su 20 sono rimasti al lavoro. La prefetto di Genova Carmen Perrotta ha chiesto alla protezione civile nazionale almeno 2 medici, 8 infermieri e 8 operatori sanitari per la Torriglia.

A Masone preoccupa la residenza per malati psichiatrici Skipper di Masone, accreditata e convenzionata con la Regione Liguria, dove trentasei ospiti su quaranta sono risultati positivi al coronavirus. Tra questi si contano anche 3 morti.

Inoltre a Lavagna si segnala a una possibile difficile situazione esistente alle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori relativa all'esistenza di 22 ospiti e 9 addetti amministrativi e non risultati positivi ai test sierologici. Il sindaco ha immediatamente informato e sollecitato le autorità competenti perchè vengano eseguiti i tamponi a tutte le persone presenti all'interno della struttura così da chiarire la situazione sanitaria esistente.

Sinistra italiana chiede una commissione parlamentare d'inchiesta

«La magistratura sta intervenendo in molti casi - dichiara il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni - ma non basta, la politica deve fare la sua parte, accertare le responsabilità quanto prima, appena passata l'emergenza. Anche perché si possa ripensare in profondità - conclude Fratoianni - il sistema della cura dei più anziani non autosufficienti. Per questo avanzeremo la richiesta dell'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su quanto accaduto nelle Rsa in tutta Italia. Verità e giustizia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da parte sua il Codacons ha chiesto alle procure di vietare le cremazioni, sequestrare le salme e disporre autopsie.