Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: di nuovo nessun paziente in terapia intensiva

Sono 1.220 le persone positive al coronavirus in Liguria a sabato 11 luglio. Il bollettino diffuso dalla Regione e da Alisa riporta 16 persone guarite in più, che porta il totale dei guariti a 7.280 da inizio emergenza.

Aggiunta, sabato, una scheda decesso, che fa aumentare di 1 caso il numero delle persone decedute da inizio emergenza: in totale, 1.559 in Liguria.

I nuovi contagi diagnosticati su 1.527 tamponi sono 6.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono sempre 26 le persone ricoverate per coronavirus di cui nessuna in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 227. Da inizio emergenza a oggi, i casi totali diagnosticati in Liguria sono 10.031 su 161.991 tamponi eseguiti; 1.220 quelli individuati con test di screening, 8.811 tra i positivi con sintomi.

Dal punto di vista della suddivisione geografica dei casi, 846 sono nella provincia di Genova, 101 in quella di Imperia, 79 in quella di Savona e 26 in quella della Spezia. I liguri fuori regione o all’estero positivi a covid-19 sono 49, mentre per 91 persone sono ancora in corso accertamenti.