Coronavirus, 4904 positivi in Liguria: cosa cambia con la "fase 2"

Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Liguria, un numero che - tenendo conto dei guariti, 79, e purtroppo dei morti, 17 in più rispetto a venerdì, porta la totalità dei positivi a 4.904 totali. Sono questi i dati diffusi da Regione e Alisa nella serata di sabato 25 aprile.

Il numero dei morti resta sempre alto, complice l'alta età media delle persone malate, i nuovi contagi - a fronte dei tamponi effettuati, che oscillano giornalmente intorno ai 1600 - si attestano ancora sopra le 100 unità quotidiane. Ma i ricoveri stanno scendendo, lentamente e costantemente: venerdì il San Martino ha anche annunciato la chiusura di uno dei reparti aperti appositamente per la gestione dei pazienti affetti da coronavirus.

A sabato sera negli ospedali liguri erano ricoverate 842 persone, con 83 terapie intensive, che scendono ulteriormente dopo la svolta di inizio settimana, quando erano calate sotto le 100 unità occupate. I guariti totali salgono a 1.304, il numero dei morti raggiunge la tragica cifra di 1.091 persone, e ci sono ancora 1860 persone in sorveglianza attiva, un centinaio in più rispetto a giovedì.

La maggioranza dei casi positivi resta nella provincia di Genova, 2.771 persone contagiate, in quella di Imperia sono 935, in quella di Savona 809, nello spezzino 382, dato che fa dell’estremo levante ligure la zona in cui si registrano meno contagi. La maggior parte dei malati è distribuita tra San Martino - 161 - Galliera - 102 - e Villa Scassi - 130 - nel Tigullio è l’ospedale di Sestri Levante a ospitare la gran parte dei malati, 55.

Liguria: in arrivo il via libera a passeggiate e al take away

Il presidente della Regione Giovanni Toti sta preparando una nuova ordinanza che, per la prima volta, allenterà il lockdown, in anticipo di una settimana rispetto alla data fissata dal Governo per il 4 maggio. «Si potrà tornare a correre, anche con i propri conviventi, andare in bici e fare brevi passeggiate, anche per dare sollievo ai nostri bambini – ha deciso Toti – potranno aprire i ristoranti solo in modalità take away, non solo con la consegna a domicilio».

Diversamente da quanto circolato in una prima bozza del decreto, è dietro front su parrucchieri ed estetisti a domicilio dopo i consigli espressi dai rappresentanti di categoria: «Lo avevamo pensato per combattere il nero e consentire un po’ di lavoro a chi svolge attività - ha spiegato il governatore nella diretta Facebook di sabato pomeriggio - ma molti hanno sollevato dubbi e preoccupazioni quindi non la inseriremo. Purtroppo noi non possiamo riaprire i negozi e credo che il governo ci metterà un po’». Tolte anche le limitazioni orari per le attività all'aperto: «Rispetto alla bozza circolata abbiamo deciso che non ci saranno limitazioni di orari - ha spiegato Toti – anche per non penalizzare alcuni cittadini rispetto ad altri». Ancora da definire gli spazi consentiti entro cui muoversi che saranno, in tutta propabilità, il comune per i piccoli paesi e il municipio di residenza per Genova.

Quali attività saranno consentite? Il governatore sabato pomeriggio ha parlato di corsa, pesca sportiva, bici, passeggiata a cavallo, ma anche le semplici passeggiate con i bambini: «Che sono stati reclusi finora e meritano di poter prendere una boccata d’aria».

Cosa succede dal 4 maggio

E a livello nazionale cosa succederà a partire dal 4 maggio? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rivelato alla stampa che dal 4 maggio con tutta probabilità sarà consentita la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni, e verranno allentate anche alcune misure sugli spostamenti. Insomma, la fine del lockdown totale ma - è bene ricordarlo - non quella dell'emergenza: si va piuttosto verso una graduale e lenta riapertura, con regole sempre molto stringenti, per far convivere ripresa delle attività e della circolazione con il coronavirus.

Insomma non sarà un "liberi tutti", ma verranno consentiti maggiori spostamenti, probabilmente per il momento solo all'interno del proprio comune di residenza.

E alcuni locali non riapriranno ancora, come ad esempio bar e ristoranti, considerati tra i luoghi più a "rischio" per contrarre il covid, che però potranno probabilmente procedere non solo con le consegne a domicilio, come già succede, ma anche con attività da asporto.

Per quanto riguarda la scuola, come già anticipato non si tornerà sui banchi per quest'anno. Se ne riparlerà a settembre. Nel decreto in preparazione, ha lasciato trapelare Conte, saranno previste misure specifiche di sostegno per genitori con figli a casa, come congedo straordinario e bonus babysitter.

Sì ai bagni in mare, ma rispettando le regole di sicurezza

A meno di specifiche ordinanze dei singoli Comuni, chi abita in una località di mare o vicino a un lago può fare il bagno, purché si rispettino le distanze di sicurezza. È quanto emerge da un chiarimento sul sito del Governo nell'apposito spazio delle domande e risposte sul coronavirus e il lockdown.

Questo vuol dire però che il mare dev'essere in prossimità della propria abitazione principale, anche perché viene chiarito che per praticare queste attività non bisogna prevedere «l'utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, nè significativi spostamenti». Insomma sì al bagno, ma solo se il mare è sotto casa.

L'attività ovviamente è vietata ai soggetti positivi o in quarantena, e deve essere effettuata «individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona», così recita il sito del Governo.

Distribuzione mascherine

Da martedì sarà possibile inviare segnalazioni in merito a mancate consegne di mascherine alla mail segnalazionimascherineliguria@gmail.com. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone in conferenza stampa venerdì sera.