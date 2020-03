Coronavirus, 2.758 positivi: «Siamo al picco più alto, speriamo in una discesa»

In Liguria 2.758 le persone positive al coronavirus, stando ai dati forniti da Alisa lunedì sera: l'incremento rispetto al giorno precedente è stato di 113 unità, un calo rispetto a quello registrato tra sabato e domenica.

Del totale dei positivi, 1.317 sono ricoverati in ospedale, e dunque 74 in più rispetto a domenica. 175 persone si trovano in terapia intensiva, 9 in più rispetto al giorno prima. Crescono i guariti che però restano ancora positivi (377) e anche i guariti con due test consecutivi negativi (60). Per quanto riguarda i decessi, dall'inizio dell'emergenza sono morte 397 persone, 20 nelle ultime 24 ore. Oltre 3.300 sono le persone in sorveglianza attiva: è partita lunedì l'assistenza a domicilio, con squadre Gsat che visiteranno i pazienti a casa a seguito di segnalazione del 112. A queste si aggiungeranno altre squadre per effettuare i tamponi.

Arriva intanto la giornata del lutto: martedì 31 marzo alle ore 12 anche a Genova verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime del contagio e per tutti coloro che non hanno potuto avere esequie con i propri cari, con bandiere a mezz'asta sui palazzi pubblici, tra cui Comune e Regione, come da invito di Anci. Il sindaco Marco Bucci, in fascia tricolore, osserverà il minuto di raccoglimento davanti a palazzo Tursi.

Toti: «Siamo nel picco più alto»

I numeri fanno timidamente sperare di aver raggiunto l'apice dei contagi nella nostra regione. Si stabilizzano anche le persone in sorveglianza attiva, ovvero quelle che vengono considerate casi sospetti e che sono state segnalate o perché contatto di casi accertati o perché provenienti da zone a rischio. Se non si registrassero ulteriori sostanziosi incrementi, si potrebbe pensare a un lento, ma più vicino, miglioramento: «La curva sta pian piano rallentando - ha detto governatore della Liguria Giovanni Toti - siamo oggi su quello che gli statistici definiscono "plateau", il picco più alto, e ci auguriamo che nei prossimi giorni inizi a scendere. Pare ormai certo che nelle prime settimane di aprile verranno totalmente trasportate le misure di contenumento che oggi ci sono, dopodiché vedremo come andrà la curva del contagio».

27mila mascherine dalla Protezione Civile nazionale

Lunedì dal dipartimento nazionale sono arrivate 27.000 mascherine, in corso di distribuzione alle ASL liguri e alle RSA.

Resta in Liguria l’allarme sulle tute mono-uso che sono indispensabili ma poche: «Ci stiamo attivando sul mercato ma non è facile» ha ribadito Toti, che ha anche ricordato l'inizio dei test sierologici di massa che verranno effettuati sul personale della sanità e, a partire da martedì, nelle RSA sia sul personale che sugli ospiti e sul campione di donatori di sangue individuato che ci serve per comprendere meglio la diffusione del virus. «Inoltre abbiamo stabilito che continueremo nelle prossime settimane anche con una serie di categorie: a cominciare dalle persone che lavorano nei servizi pubblici essenziali, nei cantieri e tra coloro che garantiscono la catena alimentare».

«Abbiamo effettuato un monitoraggio in tutta Italia per fare arrivare i carichi di Dpi fondamentali anche per la vita dei nostri volontari - ha detto Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione Civile -. Sono già arrivati a Genova i carichi di Malpensa e sono in arrivo già altri per domani. Entro la settimana, se tutto andrà bene, dovremmo avere 2 milioni di mascherine chirurgiche e 125.000 mascherine Ffp2 per gli operatori sanitari, grazie a canali di distribuzione diretti. Tutto ciò che è rivolto alla sanità va al magazzino centrale dell’ospedale San Martino e tutto quello che è destinato agli Enti locali va nel Magazzino messo a disposizione dal Comune di Genova alla Fiera del Mare».

Saturimetri: «Stiamo provando a reperirli sul mercato»

Nella lotta all’infezione anche il dispositivo del saturimetro che misura l’ossigenazione del sangue è fondamentale. «Stiamo provando a reperirli sul mercato, perché non si trovano – ha detto Toti – Si tratta di strumenti molto importanti che devono essere consegnati alle squadre dei Gsat e dei medici di medicina generale. Siamo anche pronti a fare un’altra ordinanza, se dovesse servire per distribuire anche farmaci anti-malarici che possono essere ritenuti opportuni per i soggetti domiciliati. Comunque da martedì avremo le mascherine necessarie da consegnare ai medici delle squadre territoriali».

La malattia «nel 95% dei casi ha un percorso benigno»

Andrea Stimamiglio segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha ribadito i connotati della malattia che nel 95% dei casi ha un percorso benigno, ma è molto contagiosa. Per capire come evolve, fondamentale è l’uso del saturimetro.

«Sono contento – ha detto Stimamiglio - che stiano arrivando le mascherine Ffp2 per i ragazzi che comporranno la squadra del Gsat e che verranno affiancati dal lavoro dei medici di medicina generale che partirà in tutta la regione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi di Msc Splendida e Msc Opera

Dopo la chiusura dell’emergenza di Costa Luminosa a Savona, a Genova la Protezione Civile regionale è al lavoro con la Msc Splendida (da cui da martedì sono in partenza italiani ed europei mentre mercoledì sarà la volta di un gruppo di filippini) e l'Msc Opera dove ci sono alcuni membri dell’equipaggio positivi e dove è previsto un piano di alleggerimento.