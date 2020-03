Coronavirus, 2026 positivi in Liguria, rallenta la curva dei contagi

Rallenta la curva del contagio da coronavirus in Liguria, una lieve frenata che fa ben sperare anche se la situazione nella nostra regione resta molto complessa ed è ancora presto per annunciare la famosa luce in fondo al tunnel.

I dati forniti mercoledì sera da Alisa parlano di un aumento di 162 casi in di 24 ore (9 in meno rispetto a martedì e 53 in meno rispetto a lunedì) per un totale regionale di 2026 persone positive al Covid-19. Non frenano i decessi, invece, con 254 persone che non ce l’hanno fatta dall’inizio dell’emergenza, di cui 23 in più rispetto a martedì.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero pervenuti mercoledì sera, sono oltre mille (1.074) le persone ricoverate in ospedale, 147 delle quali in terapia intensiva. «Questa giornata ci dice che la curva del contagio rallenta - ha detto il presidente della Regione - un'ottima notizia che ci dice davvero che siamo arrivati al picco dell'epidemia. Chiaro però che anche se rallenta la sua ripidità, oggi gli ospedali sono pieni di persone che si sono ammalate nei giorni e nelle settimane scorse. Le misure di rarefazione sociale ci fanno calare i numeri».

Aumentano ancora, seppur di poche unità, i positivi che si stanno curando, isolati, a domicilio (750 persone), mentre i guariti che restano positivi e sono al domicilio sono 202, anche loro in aumento. Le persone completamente guarite (negative a due tamponi effettuati a distanza di due giorni) sono 23 in tutto.

Tamponi sui sanitari al San Martino, 17 i positivi

Proseguono i tamponi sul personale sanitario. Mercoledì sera erano 317 quelli effettuati dalla Medicina del Lavoro diretta su medici, infermieri e operatori socio sanitari in struttura. I positivi sono 17, anche se si attendono anche alcuni referti.

Coronavirus, la situazione degli ospedali in Liguria

La maggior parte delle persone in ospedale è divisa, senza tante sorprese, nel territorio della Asl 3: tra la Colletta di Arenzano e il Gallino sono ricoverati 15 pazienti, al San Martino sono 238 (41 in terapia intensiva), al Galliera 126 (16 in terapia intensiva), al Villa Scassi 147 (17 in terapia intensiva), all'Evangelico sono 65 (8 sono in terapia intensiva), al Gaslini c'è un solo ricoverato positivo al coronavirus.

Per quanto riguarda le altre Asl, nella Asl1 sono ricoverate 148 persone (20 in terapia intensiva), nella Asl2 savonese, inizialmente epicentro del focolaio, 164 (21 in terapia intensiva), in Asl4 sono 62 (9 in terapia intensiva), nella Asl5 spezzina 108 (15 in terapia intensiva).

Le persone in sorveglianza attiva, isolate dunque a domicilio per 14 giorni perchè contatti di casi accertati o possibili casi sospetti, sono 2.156, un numero che riflette, più o meno, quello dei positivi

Tamponi e test, Alisa detta le regole per quelli privati

Mercoledì mattina è inoltre arrivato il via libera da Alisa ai laboratori che effettuano test sierologici, con prelievo di sangue a domicilio, per invididuare gli anticorpi legati al coronavirus e testare la positività. Sull'argomento dei test sierologici svolto da laboratori privati, a spiegare i dettagli è l'assessore alla sanità Sonia Viale: «Era giusto disciplinarli - ha detto - i cittadini devono sapere a cosa servono e cosa fare nel caso di positività. Ogni test fatto da questi laboratori devono essere per questo accompagnati dalla descrizione di un medico su cosa fare. Inizieremo a fare test sierologici sugli operatori sanitari per poi decidere chi di loro sarà da sottoporre a tampone. E' una questione molto tecnica, che i nostri clinici hanno impostato come progetto ma è una risposta alla richiesta che arriva dai professionisti e dai loro rappresentanti sindacali».