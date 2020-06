Coronavirus: Genova quinta città per numero di casi, terza per incidenza

«Genova è la quinta città italiana come numero di casi dopo Milano, Bergamo, Brescia e Torino ed è la terza per incidenza sul numero di abitanti. È la dimostrazione che ha avuto un'ondata di covid praticamente pari a quella delle città lombarde». Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino nel punto stampa di fine giornata in Regione.

«Un ulteriore plauso al sistema sanitario e, in particolare, agli ospedali che hanno retto molto bene questo impatto - prosegue l'infettivologo - in particolare gli ospedali di Genova che hanno fatto un ottimo lavoro, senza lasciare indietro nessuno e curando tutti al meglio».

Ora, conclude Bassetti, «abbiamo progressivamente sempre meno pazienti e stiamo diminuendo i reparti covid. Purtroppo, stiamo ancora registrando dei decessi ma non sono legati a nuove ondate del virus bensì a pazienti lungodegenti e con infezioni pregresse».