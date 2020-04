Fase 2, a Genova i cimiteri restano chiusi sino al 4 maggio

I cimiteri a Genova restano chiusi: la conferma è arrivata dal sindaco Marco Bucci all’indomani dall’ordinanza regionale che “anticipa” in alcuni settori la fase 2 del governo.

Nell’ordinanza della Regione, infatti, è previsto che «i sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l’apertura dei cimiteri», ma nel capoluogo ligure la scelta è stata quella di tenerli chiusi, anche se «stiamo pensando di aprirne due o tre a Genova di qui a domenica - ha detto il sindaco durante una diretta con Edoardo Rixi - Il problema è che se apriamo un’area dobbiamo essere in grado di controllarla, altrimenti si creano assembramenti che non possiamo permetterci».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bucci ha chiarito che alla base della decisione di tenere chiuse alcune aree, così come alcune attività commerciali (l’ordinanza prevede che i ristoranti possano riaprire già da questa settimana con solo servizio take-away), c’è proprio la necessità di non aver alcun tipo di ricaduta e un lockdown: «Se salgono i contagi bisogna farla di nuovo e sarebbe terribile - Andremo gradualmente, ne apriremo uno o due per avere persone che controllano, poi da lunedì li riapriamo. Dobbiamo essere sicuri e avere il controllo, ed è questo il motivo per cui andiamo lentamente».