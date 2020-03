Chiavari, senzatetto positivo: ordinanza per isolamento nell’ex campeggio

Caso di positività al nuovo coronavirus per un clochard di Chiavari. A confermare la notizia è il sindaco Marco Di Capua, che ha già firmato un’ordinanza per consentire all’uomo e al suo nucleo familiare di trascorrere la quarantena in sicurezza in una tenda allestita in un’ex area campeggio.

«Dopo essermi consultato con le forze dell’ordine cittadine, ho firmato un’ordinanza in cui viene individuata l’area dell’ex campeggio di via Preli (lato ponente) come zona circoscritta, delimitata e facilmente accessibile per l’allestimento di una tenda, dotata di servizi igienici essenziali, in cui verranno trasferiti i familiari della persona positiva al coronavirus», ha spiegato di Capua, chew ha ricevuto segnalazione della positività dalla Asl 4.

Domenica i volontari della Protezione Civile del Radio Club Levante hanno montato la tende, ed è stato organizzato un servizio di consegna pasti e generi di prima necessità «oltre a specifici controlli da parte dell’azienda sanitaria e delle forze dell’ordine».