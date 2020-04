Sorpreso in giro con attrezzi da scasso, 63enne nei guai

Un 63enne è finito nei guai a Chiavari per essere stato trovato in giro dai carabinieri, senza un valido motivo, armato di un grimaldello e di un altro strumento da scasso, dei quali non sapeva dare alcuna giustificazione.

Una pattuglia della stazione locale, impegnata in un normale servizio per il controllo del territorio e per far rispettare le ordinanze sindacali in relazione all'emergenza coronavirus, ha fermato per un controllo il 63enne, residente proprio a Chiavari. L'uomo forniva alle forze dell'ordine una motivazione che non rientrava tra quelle che consentono la libera circolazione delle persone ed è stato trovato in possesso, come detto, di strumenti per lo scasso che non sapeva giustificare ai militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il 63enne, oltre alla muta, è scatatta anche una denuncia a piede libero per "possesso ingiustificato di chiavi alterate”. Gli attrezzi sono stati quindi sequestrati.