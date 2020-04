Chiavari, allarme per la casa di riposo Torriglia: «Necessari tamponi a tappeto e tracciare i contatti»

Un numero «elevatissimo» di casi di coronavirus nella casa di riposo Torriglia, in via Preli a Chiavari, e il sindaco Marco Di Capua chiede «misure straordinarie a tutela della salute».

Il primo cittadino di Chiavari interviene su una questione particolarmente complessa e dibattuta nell’ambito della gestione del contagio da coronavirus, e cioè quella delle residenze sanitarie protette, che in Liguria contano circa 12mila posti letto e 8mila dipendenti. E stando a quanto confermato anche dall’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, il 40% versa in condizioni critiche per l’alto numero di casi positivi e, purtroppo, di vittime.

La casa di riposo Torriglia rientra nell’elenco delle strutture più compromesse: i casi positivi al suo interno sono moltissimi, in alcuni casi accertati anche come asintomatici, e la situazione è talmente grave da avere spinto Di Capua a firmare una lettera inviata al prefetto di Genova, Carmen Perrotta, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, all'assessore Viale, all'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, al direttore generale dell'Asl4 e al commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli, oltre che al dirigente della Protezione Civile Regionale e alla Protezione Civile Nazionale.

Nella missiva, la richiesta di effettuare tamponi a tappeto nella casa di riposo, sia sugli ospiti sia sul personale sanitario e in generale su tutti coloro che all’interno della struttura lavorano (anche quelli messi in malattia) e di verificare anche lo stato di salute di tutti i contatti, tracciandoli.

Di Capua chiede inoltre che vengano sottoposti a tampone tutti i familiari dei lavoratori della casa di riposo risultati positivi, e di assicurare la continuità assistenziale agli ospiti potenziando il personale: «Stante la gravità di quanto sta emergendo in queste ore - si legge nella lettera - si ritiene che la casa di riposo non sia in grado, da sola, di affrontare questa grave emergenza sanitaria e che il Comune non abbia possibilità di fornire maggiori o diversi supporti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Chiavari conclude la lettera chiedendo che queste misure siano adottate per tutte le case di riposo del territorio che si trovino in condizioni simili, e in quelle in cui si può supporre che vi sia stato uno “scambio” di dipendenti che potrebbero avere in qualche modo veicolato il contagio.