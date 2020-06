Coronavirus, nuovo cluster a Busalla: 12 contagi

Nuovo cluster di coronavirus a Busalla, nell’entroterra genovese, dove due famiglie sono risultate positive al coronavirus.

A confermarlo il Comune, che ha sfruttato Facebook per informare quanti più cittadini possibili: «Giovedi è venerdì sono pervenute alcune segnalazioni da parte di Asl 3 relative a due nuclei famigliari in cui alcuni membri sono risultati positivi al tampone per il coronavirus e, di conseguenza, gli altri sono stati posti in sorveglianza, cosiddetta “quarantena”».

Una dozzina i cittadini toccati dal contagio a Busalla, anche se va detto che solo una delle persone contagiate è stata ricoverata in ospedale (non in terapia intensiva), mentre le altre - con sintomi minori - stanno seguendo le cure del caso a domicilio. Il Comune ha reso noto che i contagiati sono seguiti dai medici di famiglia e della Asl 3, oltre che dall’amministrazione comunale.

«Si tratta di due nuclei isolati, ma il contagio coinvolge una dozzina di cittadini: ancora una volta è necessario ribadire che non bisogna abbassare la guardia - sottolinea il Comune - in quanto il virus circola ancora e occorre rispettare le indicazioni prescritte: lavare di frequente le mani, evitare di sfregarsi occhi, naso e bocca con le mani, mantenere il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro e, anche se all’aperto, indossare la mascherina, che resta obbligatoria nei locali aperti al pubblico».

