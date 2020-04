Buoni spesa, dopo Pasquetta ne arrivano altri

Mentre sui social network si moltiplicano le segnalazioni di famiglie con minori, anche disabili, che hanno visto respinta la propria domanda, nella giornata di oggi a Genova è previsto il completamento delle consegne di buoni spesa. Il buono può essere speso in tutti gli esercizi commerciali di alimentari il cui elenco è indicato sul sito del Comune e ha il valore di 100 euro a componente familiare.

Oggi rimangono attivi gli sportelli di Sampierdarena (Via Sampierdarena 34), Marassi (Scuola infanzia Luzzati - Via Moresco) e del centro storico (Biblioteca Berio - Via del Seminario 16). I genovesi che, a venerdì, dovevano ancora ritirare i buoni erano circa 2.500.

Martedì il Comune farà un altro ordine di ticket per un valore intorno ai 300mila euro e in serata si saprà quante altre domande potranno essere soddisfatte. Le domande arrivate sono state, nei giorni di apertura delle richieste, 23.748, quelle ritenute valide 18.500, per un fondo del valore totale di poco più di 3 milioni. Le persone aventi diritto al buono sono 43mila.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli esercizi commerciali dove è possibile spendere i buoni sono 343, disseminati su tutto il territorio cittadino.