Buoni spesa, in consegna la seconda tornata: distribuiti a 2mila famiglie

A partire da mercoledì, il Comune di Genova avvierà le operazioni per la consegna della nuova tornata di buoni spesa ordinati alla società Endered grazie ai 400mila euro di donazioni private e ai 100mila stanzioni dal Comune stesso.

L'importo totale, 500mila euro, servirà per distribuire i buoni spesa per le famiglie in difficoltà economiche causate dal coronavirus che non li hanno ricevuti durante la prima tornata, erogata con i 3 milioni e 50mila euro erogati dalla Protezione Civile nazionale.

Con la nuova fornitura si riuscirà a soddisfare la richiesta di circa 2.000 famiglie. La consegna inizierà giovedì al Matitone e, a partire da venerdì, anche in nove sedi, una per Municipio. I beneficiari riceveranno un appuntamento con luogo e orario a cui attenersi.

Con i 3 milioni e 50mila euro arrivati dalla Protezione civile il Comune ha potuto soddisfare le domande di circa 12.500 famiglie genovesi. Delle 23.748 domande ricevute, quelle ritenute valide erano state oltre 19.000, che corrispondono a un totale di 43mila persone. I fondi iniziali hanno consentito di raggiungerne 33mila.

Come vengono suddivisi i buoni spesa

Per cercare di accontentare quante più famiglie possibile, il Comune ha previsto per i nuclei composti da una sola persona un buono da 100 euro, per due persone 200 euro, per nuclei composti da 3 a 5 persone 300 euro e per nuclei con più di 5 persone 400 euro. I buoni sono in tagli da 20 e sono validi fino al 31 dicembre 2020, spendibili in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito web del Comune.

Come donare

Tutti coloro che volessero contribuire alla raccolta fondi del Comune di Genova per integrare i buoni alimentari possono farlo attraverso il seguente conto corrente, la causale da inserire è: “Emergenza coronavirus: misure urgenti di solidarietà”

Comune di Genova

via Garibaldi, 9

16124 Genova

Conto corrente n. 000100880807

presso Unicredit Spa - Genova Tesoreria Comunale

ABI 02008 - CAB 01459 - CIN T

IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807

BIC UNCRITMM

P.I. e E.F. 00856930102