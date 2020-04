Buoni spesa, da mercoledì la distribuzione del nuovo ordine

Nel corso del punto stampa nel pomeriggio di domenica 19 aprile, il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto un bilancio del weekend, ha parlato di buoni spesa e benedizione delle salme. Per quanto riguarda i voucher, erogati dal Comune, va chiarito che non ci sono nuove graduatorie o altre domande da inoltrare: chi ne ha diritto è già stato selezionato e informato, ma finora non è stato possibile soddisfare tutte le richieste.

«Sono stati ordinati ulteriori 500mila euro di buoni spesa grazie alle donazioni di aziende e cittadini genovesi, che ringrazio - ha detto Bucci -. I buoni arriveranno martedì e mercoledì inizieremo la distribuzione insieme ai 30mila euro di buoni che sono avanzati. Ci aspettiamo ulteriori donazioni per arrivare a completare la lista di coloro che si erano registrati».

Cambiando argomento, il sindaco ha spiegato anche che «da domani ci saranno all'ingresso di Staglieno tre preti disponibili a dare la benedizione alle salme, qualora i familiari dei defunti lo richiedessero».

A proposito del weekend, per il sindaco «è stato di calma, nel senso che in città hanno girato poche persone, anche in base a quello che ho visto e che mi hanno detto le pattuglie. I dati non li abbiamo, li avremo domani, ma mi aspetto che sia fra i weekend migliori dal punto di vista della circolazione, ovvero ossia dove veramente siamo rimasti a casa - ha detto il sindaco -. Complice anche il tempo atmosferico. Ma, come sapete, più limitiamo le uscite di casa e prima faremo a levarci di dosso questa brutta tragedia. Domani si torna a lavorare con le nuove aperture che abbiamo deciso la settimana scorsa. Noi continueremo a tracciare spsostamenti in città, mi aspetto che siano come la settimana scorsa e anche un po' meno».

«Ci aspettiamo - ha concluso Bucci - una settimana dove possiamo dimostrare che possiamo lavorare e che la città sia in grado di manetenere gli spostamenti, compensando chi va a lavorare con chi sta a casa. Domani è attesa una giornata di pioggia e vedremo se poter terminare il varo dell'impalcato P2P3».