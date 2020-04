Buoni spesa, le informazioni per i negozianti che vogliono aderire al circuito

Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2020 sarà possibile presentare la domanda al Comune per ricevere il buono spesa elargito per far fronte all’emergenza coronavirus, il comune ha anche pubblicato un video tutorial per aiutare le famiglie in difficoltà a compilare la domanda online. L'amministrazione comunale ha anche spiegato ai commercianti di generi alimentari come fare per entrare nel circuito dei buoni spesa.

«Bisogna inviare una mail ai due indirizzi - si legge in una nota - ClientiTicket.Genova-IT@edenred.com e per conoscenza a suap@comune.genova.it con oggetto la dicitura “Convenzionamento voucher Comune di Genova". Nel testo dell’email dovranno essere specificati: il nome dell’insegna, via, civico e cap del negozio, partiita iva/codice fiscale, un recapito telefonico, un indirizzo email di riferimento e il nome di un referente. Dovranno essere inoltre allegati una visura camerale e un documento d’identità del legale rappresentante. I tempi di validazione del convenzionamento sono tra le 24 e le 48 ore» Il Comune pubblicherà dalle ore 19 di lunedì 7 aprile l'elenco degli aderenti che sarà aggiornato quotidianamente con le adesioni che via via potranno incrementare.

«Ringrazio tutti i commercianti che stanno dando già in questi giorni un servizio fondamentale alla città e che vorranno mettersi a disposizione e a sostegno di questa iniziativa che a livello genovese può contare su una rete capillare e ampia - afferma l'assessore al commercio Paola Bordilli -. Rivolgo anche il ringraziamento alle associazioni di categoria del commercio con cui abbiamo collaborato per assicurare il massimo sostegno ai cittadini attualmente in difficoltà economica e che hanno garantito la loro assistenza a tutti i negozi che vorranno».

Disponibili, per aiutare i commercianti, le associazioni di categoria come Confesercenti (0102485129 - genova@confesercenti-ge.it) e Confcommercio Genova (01055201 - Confcommercio@ascom.ge.it)