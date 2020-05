Coronavirus, gli aggiornamenti. Buoni spesa per tutte le famiglie in lista

Scendono ancora i casi positivi di coronavirus in Liguria. Alla serata di giovedì 14 maggio 2020 sono 4.625 quelli totali, un calo di 38 unità rispetto al giorno precedente, che deriva dall’aumento ulteriore dei guariti, 88, e purtroppo anche dai decessi, che tornano a salire e si attestano a 15 nelle ultime 24 ore (1.327 da inizio emergenza).

I nuovi casi diagnosticati tra mercoledì e giovedì, a fronte di 2.074 tamponi (74.248 quelli totali fatti sino a oggi) sono dunque 65: numeri positivi anche alla luce dei tamponi fatti, oltre 2.000.

Continuano a calare anche i posti letto in ospedale occupati da pazienti con covid-19, ormai scesi sotto i 500: sono 443 (-22) in tutta la Liguria i pazienti ricoverati per coronavirus, e 35 i posti occupati di terapia intensiva. I guariti totali salgono a 3.041, le persone che si stanno curando a casa sono 2.217, i soggetti in sorveglianza attiva perché contatti di casi confermati sono in tutta la regione 1.462.

Toti: «In questo momento abbiamo il 12% di unità di terapie intensive occupate contro la soglia del 30%, il 27% delle media intensità contro la soglia del 40. Il nostro R con zero prudenziale è verso 0,8. Tutti i parametri sono sotto le soglie indicate dal Ministero».

Cassa integrazione, lavoratori possono chiedere anticipo a Carige

Operativo l'accordo tra Regione Liguria, Filse e Carige per l'anticipo della cassa integrazione in deroga per l'emergenza Covid. I lavoratori che ne hanno diritto possono rivolgersi agli sportelli Carige: l'anticipo di cassa è garantito da Regione Liguria e da Carige per tre milioni. Chi non avesse il conto in Carige potrà aprirne uno apposito temporaneo, senza alcun costo. Altri istituti bancari del territorio stanno valutando l'adesione al protocollo.

Regione Liguria ha processato, rendicontato e inviato ad Inps la totalità delle pratiche arrivate dalle aziende e ad oggi non ha arretrati: Regione invia dopo 2 giorni dal recepimento per consentire eventuali correzioni che altrimenti se inviate all'Inps non sarebbe più possibile modificare.

Al momento l'Inps ha processato il 70% delle schede inviate da Regione Liguria, ha dato mandato di pagamento autorizzandone il 54% ed effettivamente liquidato il 19% dei lavoratori.

Buoni spesa a tutte le famiglie in lista

I buoni spesa andranno a tutte le famiglie che ne hanno diritto e anche ai lavoratori delle mense scolastiche rimasti a casa dal 24 febbraio. Inoltre, sarà ampliata l'attività delle mense per le persone in difficoltà reimpiegando proprio una parte dei lavoratori rimasti a casa dalle scuole. Per far fronte all'emergenza economica dovuta al Coronavirus il Comune di Genova ha messo a punto un mix integrato di misure in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore.

È il contenuto della delibera approvata oggi dalla giunta, su proposta degli assessori alle Politiche Socio-Sanitarie, Famiglia e relativi Diritti Francesca Fassio, alle Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione, Politiche per i Giovani Barbara Grosso, al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Piciocchi.

Il primo punto prevede che tutti i nuclei famigliari risultati idonei riceveranno i buoni spesa da 100 euro. La graduatoria era stata redatta a inizio aprile per chi, per colpa del Covid, è in difficoltà economica. Erano risultate idonee le domande di 19.253 famiglie.

I fondi del governo, le donazioni private e uno stanziamento comunale non avevano consentito di esaurire la graduatoria. Con questo nuovo provvedimento, verranno soddisfatte le richieste delle 3555 famiglie ancora in lista d'attesa. A tale fine sono destinate risorse economiche fino a 800 mila euro. Per la distribuzione dei buoni spesa ci si avvarrà, come in precedenza, dell'aiuto delle realtà del Terzo Settore.

La delibera prevede poi di sostenere i lavoratori, residenti sul territorio del Comune, delle aziende di ristorazione scolastica: riceveranno anche loro i buoni alimentari da cento euro per nucleo famigliare, prescindendo dal numero di componenti, con un costo per il Comune fino a 75mila euro, si tratta di circa 750 lavoratori.

Inoltre, sarà affidato alle stesse ditte, attualmente titolari del servizio di ristorazione scolastica, il servizio di preparazione e consegna di pasti caldi, con cui ampliare la capacità di risposta del Terzo Settore alle esigenze alimentari di una quota sempre maggiore di cittadini che bussano alle loro porte. Per questa voce il Comune stanzia fino a 130 mila euro, che permettono di riaprire alcuni centri di distribuzione che erano stati chiusi per il Covid e di incrementare il numero e i giorni di apertura di altri servizi: così si potranno confezionare 24 mila pasti monoporzione al mese.

In tutto le erogazioni superano il milione di euro, mentre per la sospensione dei servizi educativi dal 24 febbraio al 30 giugno il Comune ha registrato un saldo positivo tra spese e minori entrate di 1.272 mila euro.

«La delibera è frutto del grande lavoro dei servizi sociali con il Terzo settore. Le associazioni del territorio hanno rilevato un incremento del 50 per cento delle persone e famiglie che non riescono a far fronte alle spese per comprare da mangiare e hanno dovuto potenziare i servizi mensa cittadini - spiega l'assessore Francesca Fassio -. Ampliando la disponibilità delle mense realizziamo un duplice obiettivo: più persone potranno ricevere un pasto e si darà un po' di respiro agli addetti alle mense scolastiche rimasti a casa, facendoli lavorare nelle mense per persone in difficoltà».

«Siamo il primo grande Comune, in Italia, che si è adoperato per integrare le risorse dello Stato per i buoni spesa in maniera significativa così da poter soddisfare tutte le richieste. Ringrazio i tanti privati, cittadini e imprenditori, che hanno donato risorse da destinare al fondo per i buoni spesa e ringrazio anche gli uffici per il lavoro svolto e per aver organizzato una modalità efficiente di distribuzione dei buoni», dice l'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi.

«A seguito di questa delibera, una parte dei lavoratori delle mense scolastiche avrà la possibilità di un reimpiego, dopo tre mesi di fermo», dice l'assessore Barbara Grosso.

Mille mascherine al carcere di Marassi grazie a una donazione

La Sezione di Genova della Crivop Italia Odv (organizzazione di volontariato penitenziario) condotta dal referente regionale Pier Luca Pizzorno, venerdi 15 Maggio 2020 alle 16 si recherà nel carcere di Marassi per donare 1000 mascherine chirurgiche monouso alla direttrice Maria Milano.

La donazione gratuita nasce dal desiderio del Presidente Nazionale Michele Recupero che, non potendo operare all’interno degli Istituti per la pandemia in atto, ha pensato di rendersi utile per l’amministrazione penitenziaria e la popolazione detenuta provvedendo ad una raccolta di mascherine chirurgiche monouso da devolvere gratuitamente negli Istituti Penitenziari.

La Crivop Italia Odv, opera nella Casa Circondariale di Genova Marassi dal Febbraio 2014. L’Organizzazione di Volontariato Penitenziario, è stata costituita a Messina dal Fondatore Michele Recupero il 1 dicembre 2008. Negli anni ha acquisito professionalità nelle attività di volontariato, grazie anche ai Corsi Base di Formazione Penitenziaria che il fondatore ha tenuto dal 2012 in diverse città d’Italia. L’Associazione ha portato sostegno morale e materiale a centinaia di detenuti e internati di vari istituti penitenziari nel territorio italiano, a molti ristretti sottoposti alla detenzione domiciliare ed a tante famiglie di detenuti, favorendo la riabilitazione e il reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale.

Al San Martino nuovo laboratorio per aumentare i tamponi

Giovedì 14 maggio all'ospedale San Martino sono stati illustrati i dettagli del nuovo laboratorio Covid-19 e dei nuovi strumenti appena installati, che permetteranno di accelerare i processi riferiti alle analisi dei tamponi. Al contempo si è entrati nel dettaglio del programma di sviluppo futuro dei laboratori, possibile grazie alle donazioni di diverse aziende del territorio mediante il progetto #GenovaPerSanMartino. La nuova macchina permetterà di arrivare a tremila tamponi al giorno, quasi 100mila al mese.

La Serie A vuole ripartire il 13 giugno

La Lega Serie A ha deciso: sarà domenica 13 giugno la data scelta per l'eventuale ripresa del campionato. Così si è espressa l'assemblea riunitasi in videoconferenza nella giornata di mercoledì 13 giugno.

Due erano le ipotesi, domenica 13 giugno, condivisa dal Genoa, e domenica 20 giugno, appoggiata dalla Sampdoria. La maggioranza (15 club su 20) ha optato per la prima, in modo da riuscire a terminare anche la Coppa Italia entro il 2 agosto per poi lasciare spazio ad Europa League e Champions League.

Ora la “palla” torna al governo per il definitivo via libera, che potrebbe arrivare la prossima settimana. Da lunedì 18 maggio il ritorno ai normali allenamenti di gruppo (senza ovviamente i giocatori in quarantena) in attesa della “sì” definitivo.