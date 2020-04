Buoni spesa, da giovedì pubblica la graduatoria (anonima) delle richieste

Il Comune di Genova renderà pubblica la graduatoria di chi ha fatto richiesta per i buoni spesa, e le persone che hanno fatto la domanda potranno vedere a che punto sono della lista sfruttando il numero di pratica che è stato loro assegnato.

A comunicarlo è stato il sindaco Marco Bucci, sulla scia di quanto già fatto dal Comune di Milano, dove la consegna dei buoni pasto verrà avviata tra il 28 e il 29 aprile. La seconda tornata di buoni spesa, acquistati con i 400mila euro di donazioni private e i 100mila euro del Comune, consentiranno di soddisfare la richiesta di circa metà delle persone rimaste fuori dalla prima distribuzione.

«Giovedì inizia la distribuzione dei nuovi buoni acquistati, avverrà negli uffici del Matitone, da venerdì ci sarà invece un punto di distribuzione in ciascun municipio - ha detto Bucci - le persone che avranno diritto ai buoni riceveranno un sms o una mail con il luogo e l’orario del ritiro. Contiamo la settimana prossima di poter acquistare altri buoni per soddisfare tutte le persone in graduatoria, e in questo senso mi appello nuovamente alla generosità dei genovesi per aumentare i fondi a disposizione».