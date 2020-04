Coronavirus, Bucci: «Spostamenti in città, buoni spesa e lavori al ponte»

«Ieri la circolazione è stata dell'1% superiore rispetto a martedì», ha spiegato il sindaco Bucci durante la consueta conferenza in Regione. «Sono iniziate nel frattempo altre attività lavorative quindi era in parte immaginabile. Dobbiamo comunque diminuire gli spostamenti non necessari per limitare al massimo spostamenti e uscite di casa».

Buoni spesa: altri 5mila in arrivo

«Ci sono state ulteriori donazioni e ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto - ha spiegato Marco Bucci - Il Comune ha deciso di mettere altri 150mila euro e fra oggi e domani ordineremo 500mila euro di buoni, quindi ne avremo per 5mila persone, avvicinandoci sempre più al target di soddisfare tutte le 18500 richieste».

I lavori nel cantiere del Nuovo Ponte

«Oggi nel cantiere del Ponte sono state fatte molte operazioni - ha concluso Bucci - Domani andrà in quota l'impalcato P17P18 e confermiamo che tra il 25 e il 26 aprile dovremo completare tutto l'impalcato».