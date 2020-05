Coronavirus, contagi in calo ma ancora in doppia cifra

Il numero di persone positive al coronavirus in Liguria continua a scendere: tra lunedì e martedì si è registrato un calo di 100 unità, per un totale di 3.618 positivi in tutta la Liguria, 242 dei quali ricoverati in ospedale (numero ancora in calo) e 1.196 in isolamento domiciliare tra le mura di casa.

Coronavirus, i numeri in Liguria

I numeri confermano l’aumento dei guariti, 4.501 in totale, 147 in più nelle ultime 24 ore, e anche, purtroppo, i decessi: 6 le vittime di covid-19 accertate, 4 decedute nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi, a fronte di 2.206 tamponi, sono 53. Ancora non raggiunto, dunque, l’obiettivo della Regione di scendere sotto la doppia cifra, e neppure quello di arrivare a 3.000 tamponi al giorno, anche a causa del guasto al nuovo macchinario arrivato al San Martino, fermo sino a mercoledì. In terapia intensiva sono ricoverate 19 persone, una in più rispetto a lunedì, i casi totali da inizio emergenza sono 9.548, i tamponi effettuati 96.678.

Il maggior numero di positivi si registra nella provincia di Genova, 2.482, seguono quella di Savona (415), Imperia (415) e La Spezia (111). I soggetti in sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi sono 1.166.

«Non ci sono grosse differenze dal punto di vista del flusso generale - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - i numeri stanno continuando a calare un po' dappertutto in Liguria, anche in modo omogeneo».

Tamponi, il piano di Alisa: «Un aumento di 7-8mila a settimana»

L’assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha annunciato che nelle prossime settimane le Asl si organizzeranno per aumentare i test, arrivando a 8mila tamponi a settimana.

«Abbiamo dato gli obiettivi alle varie Asl: l’Asl 1 dovrà arrivare a 1.000 test in più, la Asl 2 a 500, le Asl 3 e 4 a 5.000 test a settimana in più e la Asl 5 a 1.500 test in più a settimana. È un obiettivo alla nostra portata - ha detto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - grazie anche all’arrivo di nuove apparecchiature. C’è stato un incidente con la nuova apparecchiatura allestita al San Martino, ma oggi sono arrivati ipezzi di ricambio dalla Finlandia, ci si lavorerà tutta la notte e mercoledì mattina dovrebbe rientrare in servizio».

Toti: «Torniamo in aula per il consiglio Regionale»

Nel pomeriggio di martedì si è tenuto, come di consueto, il consiglio Regionale, in streaming ormai da settimane causa pandemia. Il presidente della Regione ha però auspicato un ritorno in aula il prima possibile.

«Ancora collegato in consiglio regionale, mi auguro che sia l'ultimo in streaming - ha detto Toti intorno alle 17.20 - Ho chiesto già più di un mese fa ai vertici dell’assemblea legislativa di tornare in aula. Mentre tutti i cittadini tornano al proprio lavoro e alla vita normale non possiamo non dare il buon esempio».

Spiagge, polemica sui sacchetti di plastica segnaposto

Scoppia la polemica a Genova a pochi giorni dall’apertura delle spiagge libere per la decisione di utilizzare come segnaposto per l’assegnazione degli spazi sacchetti di plastica riempiti di sabbia. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha spiegato che i sacchetti di plastica sono uno strumento provvisorio, e che preso verranno sostituiti con altri di juta.