Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.409 casi positivi, 5 i nuovi contagi

Sono 1.409 le persone positive al coronavirus in Liguria, 55 in meno rispetto a venerdì.

Il nuovo bollettino diffuso dalla Regione e da Alisa sabato pomeriggio riporta 59 persone guarite in più (per un totale di 6.997 da inizio emergenza), e un’altra vittima, una donna di 56 anni 56 ricoverata in reparto Covid a Sestri Levante e residente a Santo Stefano D’Aveto, che porta il totale delle persone decedute per l’infezione a 1.557. I nuovi contagi diagnosticati su 1.487 tamponi sono 5.

Dal punto di vista della suddivisione geografica dei casi, 996 sono nella provincia di Genova, 110 in quella di Imperia, 133 in quella di Savona e 20 in quella della Spezia. I liguri fuori regione o all’estero positivi a covid-29 sono 59, mentre per 121 persone sono ancora in corso accertamenti.

Sul fronte ricoveri, i dati confermano il lieve ma costante calo che si sperimenta ormai da oltre un mese: 52 le persone ricoverate in ospedale per coronavirus, 3 in terapia intensiva (di cui una trasferita al San Martino da Sanremo).

Le persone in sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi sono 406. Da inizio emergenza a oggi, i casi totali diagnosticati in Liguria sono 9.963 su 144.156 tamponi eseguiti; 950 quelli individuati con test di screening, 9.013 i positivi con sintomi.