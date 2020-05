Coronavirus in Liguria, i dati aggiornati; il governo approva il 'decreto Rilancio'

Nel giorno in cui il governo ha approvato il 'decreto Rilancio', scendono ancora i casi positivi di coronavirus in Liguria. Rispetto a martedì sono 4.663 quelli totali, un calo di 43 unità (proprio come ieri) che deriva dall’aumento ulteriore dei guariti, 97, e purtroppo anche dai decessi, che tornano a salire e si attestano a 13 nelle ultime 24 ore (1.312 da inizio emergenza).

I nuovi casi diagnosticati tra martedì e mercoledì, a fronte di 2.015 tamponi (72.174 quelli totali fatti sino a oggi) sono dunque 67: numeri positivi anche alla luce dei tamponi fatti, oltre 2.000, e del fatto che la Liguria ha di fatto aperto la fase 2 una settimana prima dell’inizio ufficiale (il 4 maggio da dpcm), con conseguenti spostamenti aumentati già a partire dal 27 aprile.

Continuano a calare anche i posti letto in ospedale occupati da pazienti con covid-19, ormai scesi sotto i 500: sono 465 in tutta la Liguria i pazienti ricoverati per coronavirus, e 35 i posti occupati di terapia intensiva. I guariti totali salgono a 2.953, le persone che si stanno curando a casa sono 2.253, i soggetti in sorveglianza attiva perché contatti di casi confermati sono in tutta la regione 1.497.

Toti: «In questo momento abbiamo il 12% di unità di terapie intensive occupate contro la soglia del 30%, il 27% delle media intensità contro la soglia del 40. Il nostro R con zero prudenziale è verso 0,8. Tutti i parametri sono sotto le soglie indicate dal Ministero».

«Da lunedì cominceranno le aperture diversificate per regione ma le linee guida dell'Inail devono essere adattate alle realtà territoriali: oggi sono state giudicate inapplicabili da molte regioni e contestate anche dalle categorie. Se si fosse lasciato più spazio alla concertazione locale sarebbe stato meglio. Incontrerò domani tutte le associazioni di categorie interessate: dobbiamo compenetrare le esigenze della salute con quelle dell'economia e del lavoro, se le metrature e i comportamenti indicati all'interno dei locali, ad esempio, rendono impossibile lavorare non vanno bene, posto che comunque le riaperture che saranno permesse da lunedì non saranno un obbligo. È possibile che serva più tempo per adeguare le strutture, i punti vendita, i locali e avere regole più certe». Così il presidente Toti nel punto stampa serale sull'emergenza Coronavirus.

Il governo approva il decreto Rilancio

Mercoledì 13 maggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi con i ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Teresa Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e Forestali) per presentare il decreto Rilancio.

«Un testo complesso - ha detto Conte - ci sono oltre 250 articoli ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due leggi di bilancio. Ce l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus per autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivino ancora più speditamene di quanto è successo fino a adesso».

«Non ci sono sfuggiti i ritardi - ha chiarito il premier - e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più leggere».

«Aiutiamo anche le famiglie - ha spiegato ancora Conte - che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole che sono chiuse, però con la didattica a distanza pongono il problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza per le fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione. Per i lavoratori le misure messe in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro, quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi».

«Questi - ha detto Conte - sono definiti ammortizzatori sociali, io però mi permetto di chiamarli ammortizzatori sociali ed a un tempo economici, perché è vero che proteggono i lavoratori ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida e veloce».

Lunedì 18 maggio "riapre" la Liguria

«I dati continuano a essere rincuoranti - ha commentato il presidente della Regione Toti - e ci dicono che l’epidemia continua a mollare la presa sul nostro territorio. Siamo sulla strada giusta: prima le misure di contenimento e ora le regole di profilassi sanitaria e distanziamento sociale adottate in questo avvio di fase 2 stanno dando il proprio contributo alla salvaguardia di tutti noi, con un lavoro costante per trovare il punto di equilibrio tra l’indispensabile tutela della salute e la necessità di ripresa, a costi sostenibili».

Gli occhi sono ora puntati sulla fine di questa settimana, per capire se l’apertura anticipata della Liguria può avere fatto impennare nuovamente il contagio, ma dal presidente della Regione Giovanni Toti è arrivato un chiaro messaggio: lunedì 18 maggio la Liguria riapre e l’economia riparte, con parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti e negozi che potranno alzare le saracinesche e accogliere nuovamente clienti. «Entro giovedì - ha aggiunto il governatore - manderemo a Roma l’elenco delle attività che vogliamo aprire da lunedì 18: la nostra indicazione è di un’apertura massiccia, lavorando sulle regole. Credo si debba lavorare per la sicurezza ma anche per comprendere le esigenze del mondo del lavoro e dell’impresa. Ci aspettiamo di concertare le applicazioni delle linee guida Inail che sono uscite oggi e che sono state criticate da tutte le regioni».

Stabilimenti balneari, Liguria chiede di ridurre distanza fra ombrelloni

«Abbiamo incontrato in videoconferenza le associazioni di categoria dei balneari e le Camere di commercio. Abbiamo raggiunto un accordo e sottoscritto un documento per permettere agli stabilimenti di riaprire e lavorare, mantenendo le condizioni di sicurezza, cioè un distanziamento di 3 metri tra un ombrellone e l'altro, distanza misurata partendo dalle due aste piantate nella sabbia, e una distanza sempre di 3 metri tra una fila e l'altra. Questo protocollo, concordato con le associazioni, verrà validato dal comitato tecnico scientifico, composto da figure sanitarie, che verrà varato nei prossimi giorni». L'assessore al Demanio marittimo Marco Scajola delinea i punti cardine del documento frutto del confronto con le categorie e i balneari sulle linee guida per la riapertura degli stabilimenti.

«Nel documento - aggiunge Scajola - è prevista una distanza minima di un metro e mezzo per le attrezzature da spiaggia non situate nella postazione con l'ombrellone, ad esempio i lettini. Ovviamente - sottolinea - sono previsti tutti i protocolli di igienizzazione e sicurezza previsti a livello nazionale per garantire la salute delle persone. Si tratta di misure di buon senso, che contemperano le necessità di garantire la sicurezza con quella delle imprese di lavorare».

«L'accordo raggiunto oggi - conclude l'assessore - ha voluto in ogni caso ribadire il fondamentale ruolo degli stabilimenti a livello economico e turistico per la nostra regione, come anche la possibilità che queste strutture possano offrire un servizio in sicurezza per i cittadini».

Piano mobilità verde del Comune di Genova

Nel pomeriggio di mercoledì si è svolta la presentazione di Smart Move, 40 misure per la mobilità sostenibile a Genova nell'emergenza sanitaria Covid-19. Tre gli aspetti interessanti per i genovesi, che stanno valutando di convertirsi alla mobilità verde: tre nuove piste ciclabili pronte quasi subito, per un totale di una trentina di chilometri, luoghi dove ricoverare le bici, dunque non solo rastrelliere a cui legarle, e incentivi, sia per l'acquisto di mezzi nuovi, sia per chi usa già la bici per spostarsi in città. In più non dovrebbe essere cancellato nemmeno un parcheggio.