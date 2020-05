Coronavirus, il bollettino di oggi: 32 nuovi contagi, le terapie intensive scendono a 9

Sono 3.035 i casi positivi di coronavirus in Liguria, in diminuzione di 198 rispetto a venerdì. Il calo è legato all’aumento dei guariti, 223 nelle ultime 24 ore, e purtroppo ad altri 7 decessi confermati (uno solo avvenuto nelle ultime ore, una donna di 86 anni all’ospedale di Sanremo deceduta proprio oggi), per un totale di 1.457 morti per covid-19 nella nostra regione da inizio emergenza.

I nuovi contagi registrati nelle ultime ore, a fronte di 2.719 tamponi, sono 32: un dato positivo, tenendo conto del numero di tamponi effettuati (su cui da giorni ormai si dibatte osservando al curva del contagio).

Per quanto riguarda i ricoverati, il trend è costantemente in calo: per la prima volta da settimane le persone ricoverate negli ospedali liguri per coronavirus sono meno di 200, 195 per la precisione, e le terapie intensive occupate sono finalmente a cifra singola, e cioè 9.

Calano le persone in isolamento domiciliare, che sono 586 (ben 203 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti, con i 223 che si sono aggiunti, diventano 5.157. In sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi i ci sono 981 persone.