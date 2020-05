Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 12 nuovi contagi e 6 decessi

Scendono ancora i casi di coronavirus in Liguria. Domenica 31 maggio il bollettino diffuso dalla Regione e da Alisa contava 2.027 casi positivi, in calo di 108 rispetto a sabato.

Il dato è ricavato da altri 114 guariti (che arrivano a un totale di 5.271) e, purtroppo, da altri 6 decessi, che portano le vittime totali di covid-19 in Liguria a 1.463. I nuovi contagi sono 12, a fronte di 1.472 tamponi (106.364 totali).

I ricoverati aumento lievemente: 203 i pazienti attualmente negli ospedali liguri per infezione da coronavirus, 8 in più rispetto a sabato, e 8 le terapie intensive occupate. Al Villa Scassi sono ricoverate 40 personal al San Martino 22, al Galliera 39. Nel resto degli ospedali liguri i numeri restano bassi, con 33 pazienti in Asl1, 44 in Asl 2, 10 in Asl4, 15 in Asl 5.

Il numero di positivi più alto resta a Genova e provincia, 2.032 persone. Nell’Imperiese sono 331, nel Savonese 474, nello Spezzino 82. Le persone in sorveglianza attiva, perché contatti di positivi, scendono poco sotto le mille (996).