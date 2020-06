Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

Continua la discesa del numero di casi positivi al coronvirus in Liguria: in attesa del bollettino odierno, a lunedì 8 giugno erano 2.332, ovvero 76 in meno rispetto a domenica. Il numero è dato dall’aumento dei guariti, altri 84 (per un totale di 5.989 da inizio emergenza), dai nuovi decessi (purtroppo ancora 6, cifra che fa superare i 1.500) e dai nuovi contagi, 14 su 1.163 tamponi.

Da lunedì, inoltre, Regione e Alisa hanno deciso di modificare le modalità di trasmissione dei dati, aggiungendo il numero di positivi asintomatici (2.202), di positivi con sintomi come febbre, tosse o difficoltà a respirare (130 a lunedì 8 giugno), e chi si trova in isolamento domiciliare in attesa di tampone (118).

Le sorveglianze attive, e cioè le persone i quarantena perché contatti di casi positivi, sono 601. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale, la discesa continua, pur lenta: 130 le persone che necessitano di cure ospedaliere a causa della covid-19, 5 in terapia intensiva.

La maggior parte dei casi positivi in Liguria si registra a Genova e provincia (1.616), seguite da Savona (374), Imperia (272) e La Spezia (68).

Coronavirus bollettino nazionale 8 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 235.278, con un incremento rispetto a ieri di 280 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 34.730, con una decrescita di 532 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 283 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 4 pazienti rispetto a ieri. 4.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 135 pazienti rispetto a ieri. 29.718 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 65 e portano il totale a 33.964. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 166.584, con un incremento di 747 persone rispetto a ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.