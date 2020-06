Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questa la situazione dell'emergena coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di domenica 7 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.408 (-86), 132 i pazienti in ospedale (-8), di cui 5 in terapia intensiva / UTI (+1).

A domicilio si stanno curando 111 persone (+6), i positivi clinicamente guariti a casa sono 2.165 (-84) e i guariti non più positivi sono 5.905 (+92). I casi totali da inizio emergenza sono 9.810 (+13), i deceduti sono 1.497 (+7), mentre i tamponi effettuati sono 116.247 (+1.360). Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 23 (2 UTI), Asl2 = 33 (1 UTI), Asl3 Villa Scassi = 26, San Martino = 18 (2 UTI), Galliera = 16, Asl4 = 8, Asl5 = 8..

I positivi sono così divisi per provincia: IM = 277 (-16), SV = 376 (-1), GE = 1.685 (-67), SP = 68 (-2), non assegnati = 2 (+0).. Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 647: Asl1 = 108, Asl2 = 155, Asl3 = 252, Asl4 = 62, Asl5 = 70.

Mascherine ancora obbligatorie a Genova

Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel comune di Genova. Nei giorni in cui l’Oms ha ribadito l’importanza di indossare il più possibile le protezioni, dal sindaco Marco Bucci - che poco più di una settimana fa aveva annunciato di essere fiducioso di poter eliminare l’obbligo in 10 giorni - non sono arrivate indicazioni su una nuova ordinanza che determini in modo più specifico quando indossare le mascherine, prendendo il posto dell’altra.

L’ordinanza firmata da Bucci impone l’uso della mascherina sia all’aperto sia al chiuso, con l’eccezione per chi svolge attività sportiva (che deve comunque averla con sé, e indossarla se non riesce a rispettare il distanziamento sociale), per i bambini sotto i 6 anni e per i diversamente abili.

Coronavirus bollettino nazionale 7 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 234.998, con un incremento rispetto a ieri di 197 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 35.262, con una decrescita di 615 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 287 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri. 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri. 30.111 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 53 e portano il totale a 33.899. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.837, con un incremento di 759 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.