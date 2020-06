Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questa la situazione dell'emergena coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di venerdì 5 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.560 (-134), 148 i pazienti in ospedale (-7), di cui 6 in terapia intensiva / UTI (+0).

A domicilio si stanno curando 96 persone (-143), i positivi clinicamente guariti a casa sono 2.316 (+16) e i guariti non più positivi sono 5.740 (+141). I casi totali da inizio emergenza sono 9.784 (+14), i deceduti sono 1.484 (+7), mentre i tamponi effettuati sono 113.329 (+1.742). Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 27 (3 UTI), Asl2 = 40 (1 UTI), Asl3 Villa Scassi = 27, San Martino = 19 (2 UTI), Galliera = 17, Asl4 = 9, Asl5 = 9..

I positivi sono così divisi per provincia: IM = 297 (-18), SV = 389 (-28), GE = 1.800 (-82), SP = 72 (-6), non assegnati = 2 (+0).. Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 673: Asl1 = 124, Asl2 = 152, Asl3 = 257, Asl4 = 71, Asl5 = 69.

Venerdì 5 giugno la Regione ha emesso una nuova ordinanza, che dà il via libera da subito alla riapertura di discoteche (ma solo per ascolto musica, consumazioni al bar e ristorazione, ancora escluso il ballo), del Casino di Sanremo, dei parchi acquatici, tematici e di divertimento, delle funivie, delle residenze universitarie, delle attività di formazione professionale, di educazione permamente degli adulti, delle scuole e dei corsi di lingua; dal 16 giugno invece potranno essere allestite nuovamente sagre e fiere (oltre a manifestazioni ed eventi assimilabili) e potrà riaprire il Casinò di Sanremo. Per il solo anno 2020, inoltre, i contributi concessi ai comuni per la fruizione e la sicurezza della balneazione nelle spiagge libere potranno essere usati anche per le misure di sicurezza anti covid.

«Anticipiamo alcune riaperture in attesa della scadenza del 15, nel rispetto rigoroso di tutte le misure di prevenzione - ha spiegato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa serale - La riapertura dei locali delle discoteche, per usi diversi da quelli soliti, ci è sembrato un elemento di equità rispetto alle possibilità che hanno altri esercizi commerciali. La riapertura del Casinò di Sanremo avverrà secondo le linee guida di sicurezza adottate in accordo con l'Asl1 Imperiese. E diamo un aiuto importante per la manutenzione e la sicurezza delle spiagge libere».

Coronavirus bollettino nazionale 5 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 234.531, con un incremento rispetto a ieri di 518 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri. 31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 85 e portano il totale a 33.774. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.229 in Veneto, 857 in Toscana, 244 in Liguria, 2.710 nel Lazio, 1.293 nelle Marche, 774 in Campania, 846 in Puglia, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 872 in Sicilia, 180 in Friuli Venezia Giulia, 670 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 67 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 97 in Calabria, 122 in Molise e 18 in Basilicata.