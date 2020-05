Coronavirus, calo dei positivi nel primo giorno di fase 2

Continuano a migliorare i dati relativi ai contagi da coronavirus in Liguria: tra lunedì e martedì, a fronte di 1.530 tamponi fatti, cala il totale dei casi positivi sul territorio regionale, scesi a 5.175 persone, con un decremento di 43 unità rispetto a lunedì, quando i positivi erano 5.218.

Nelle ultime ventiquattro ore i pazienti in ospedale sono diminuiti di 27 unità, portando il totale a 651, di cui 68 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). Le persone che si stanno curando a domicilio sono 2.776 (-54), i positivi clinicamente guariti a casa sono 1.748 (+38) e i guariti non più positivi sono 2.068 (+95).

I casi totali da inizio emergenza sono 8.473, con un incremento di 63 unità nell'arco delle ultime 24 ore. I deceduti totali da inizio emergenza sono 1.230 (+11 rispetto a ieri). I tamponi totali eseguiti finora in Liguria sono 57.622 (+1.530). Il maggior numero di positivi si trova in provincia di Genova (3.153), seguita da Imperia (855), Savona (846) e Spezia (314). Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) in tutta la regione sono 1.755.

Distribuzione mascherine

Da mercoledì 6 maggio sarà possibile ritirare una confezione da due mascherine nelle farmacie liguri, registrando la tessera sanitaria. La distribuzione verrà scaglionata in più giorni.

Treni, riempimento medio del 16%

Sono state circa 18mila le persone che, nella giornata di lunedì 4 maggio, hanno viaggiato sui treni regionali della Liguria, con un aumento del 10% dalla settimana precedente. I 18mila passeggeri corrispondono al 15% dei passeggeri rispetto al traffico abituale del periodo, prima dell’emergenza sanitaria Covid-19. I 180 treni regionali di Trenitalia in circolazione ieri in Liguria per l’avvio della Fase 2 dell’emergenza, hanno registrato un riempimento medio del 16% (già calcolato in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere).

Prosegue inoltre l’allestimento specifico per aiutare a mantenere il distanziamento sociale, con adesivi sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa, indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri,. Sono state, inoltre, potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.

Trenitalia e Regione Liguria stanno monitorando i flussi dei viaggiatori che, in queste prime giornate, non stanno riscontrando criticità. Tutti i passeggeri devono indossare sempre la mascherina protettiva e rispettare la distanza di sicurezza e le indicazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni.

Coronavirus, il bollettino nazionale di lunedì 4 maggio 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto, 5.279 in Toscana, 3.508 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.206 nelle Marche, 2.711 in Campania, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 2.945 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 1.837 in Abruzzo, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata e 178 in Molise.

Nuovi casi positivi, Ansaldi: «In gran parte da rsa, ospiti e operatori sanitari»

Sui nuovi casi registrati in Liguria nonostante il lockdown e le misure restrittive, ha preso la parola il dottor Filippo Ansaldi, coordinatore della task-force di Alisa.

«La curva del contagio in Liguria ci dice che abbiamo avuto un picco a fine marzo, e che poi abbiamo assistito a una lenta ma costante diminuzione di nuovi casi - ha spiegato - Il quadro generale dei casi positivi in regione è frutto da un lato di una grande diminuzione dei casi in comunità, che rappresentano meno del 50% dei casi totali, dall’altro lato dai casi nelle rsa: una frazione significativa deriva da una piccola parte della popolazione, e cioè spiti e operatori sanitari nelle residenze sanitarie protette. L’impegno in questo campo deve aumentare, ma è evidente che per il passaggio da fase 1 a 2 il loro ruolo è inferiore».

Ansaldi ha anche commentato il recente rapporto Istat sulla mortalità: «Il rapporto mette a confronto l’eccesso di mortalità di quest’anno rispetto ai 5 anni precedenti, fa una cosa che noi facciamo normalmente, confrontiamo la stessa popolazione ligure: l’eccesso di mortalità che si è verificato in tutta Italia dice che nella nostra regione abbiamo avuto eccesso di mortalità paragonabile a Piemonte e Marche, ed è inferiore alla media delle regioni del Nord e a quanto si verifica nelle regioni in cui osserviamo un’elevata circolazione».

Al San Martino nuovo macchinario per tamponi: «Vogliamo arrivate a 3.000 al giorno»

Toti ha confermato che è in atto in Liguria un «monitoraggio sempre più attento», annunciando che mercoledì al San Martino arriverà un nuovo strumento per processare più tamponi. A oggi in Liguria ne sono stati fatti, da inizio emergenza, 56.092.

«Questo macchinario ci consentirà un aumento di tamponi - ha detto Toto - Arriveremo a circa 3.000 tamponi al giorno per i primi giorni della prossima settimana, aumento che continueremo a portare avanti anche nelle settimane a venire».

Rsa, la Regione precisa: «Apertura a nuovi ospiti»

L’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, lunedì sera aveva parlato anche della situazione nelle rsa, annunciando che «da più parti veniva richiesta possibilità di aprire gli ingressi in rsa - ha detto Viale - è chiaro che emergono necessità e bisogni all’interno delle famiglie, Alisa ha licenziato una procedura per poter consentire nuovi ingressi in rsa, con una serie di cautele e precauzioni nella volontà di tutelare ospiti, personale e persone che entrano».

La Regione ha quindi chiarito che gli ingressi nelle rsa sono riferiti ai nuovi ospiti, e non ai parenti: «L’iter licenziato da Alisa in relazione agli ingressi nelle Rsa è riferito alla possibilità di accogliere nuovi ospiti, non all’accesso dei familiari».

«Alisa ha licenziato una procedura per consentire alle Rsa di accogliere nuovi ospiti - ha precisato l'assessore Viale - prevedendo ovviamente una serie di cautele e precauzioni per garantire la tutela degli ospiti già presenti, il personale sanitario e anche gli anziani che entrano nelle strutture».