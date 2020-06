Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questa la situazione dell'emergena coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di giovedì 4 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.694 (-97), 155 i pazienti in ospedale (-20), di cui 6 in terapia intensiva / UTI (+0).

A domicilio si stanno curando 239 persone (-100), i positivi clinicamente guariti a casa sono 2.300 (+23) e i guariti non più positivi sono 5.599 (+112). I casi totali da inizio emergenza sono 9.770 (+21), i deceduti sono 1.477 (+6), mentre i tamponi effettuati sono 111.587 (+1.581). Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 30 (3 UTI), Asl2 = 37 (1 UTI), Asl3 Villa Scassi = 28 (0 UTI), San Martino = 19 (2 UTI), Galliera = 21, Asl4 = 10 e Asl5 = 10.

I positivi sono così divisi per provincia: IM = 315 (-3), SV = 417 (-42), GE = 1.882 (-53), SP = 78 (+1), non assegnati = 2 (+0).. Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 700: Asl1 = 124, Asl2 = 157, Asl3 = 272, Asl4 = 74 e Asl5 = 73.

«Venerdì 5 giugno in Giunta arriverà una delibera che farà sì che tutte le persone guarite dal Covid-19 che debbano affrontare un percorso di follow up, con una serie di prestazioni connesse, non debbano pagare il ticket». Lo annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

«Oltre a questo - aggiunge Toti - la delibera di domani confermerà la possibilità di effettuare gratis i test sierologici per il personale delle forze dell’ordine, dei vigili fuoco e del personale, anche volontario, delle pubbliche assistenze”.

“I numeri ci confermano un ridimensionamento dell’epidemia – spiega la vicepresidente Sonia Viale -, ma è necessario prendere atto delle conseguenze che la malattia ha avuto su chi è stato ricoverato e dimesso: queste persone hanno necessità di avere dei percorsi di follow up, e per questo abbiamo ritenuto che queste persone non debbano affrontarli pagando il ticket. La delibera – spiega Viale - affida ad Alisa il compito di delineare i percorsi di presa in carico dei guariti, anche a fini di approfondimento scientifico, di ricerca e di studio per comprendere meglio quali possano essere le conseguenze di questa patologia».

Oggi - aggiunge l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo - emaneremo una nuova ordinanza che permetterà la ripartenza della formazione professionale per adulti, in aula, anche a livello aziendale. Si tratta di un passo avanti importante per il settore, che permette anche la ripartenza dei corsi privati, come ad esempio quelli di lingue. Autorizzeremo inoltre anche il rientro nelle residenze universitarie, in caso di necessità relative al percorso di studi, seguendo il protocollo di sicurezza pubblicato sul sito di Aliseo: si tratta di una opportunità in più per gli studenti titolari di borsa di studio».

Coronavirus bollettino nazionale 4 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 234.013, con un incremento rispetto a ieri di 177 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 38.429, con una decrescita di 868 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 338 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. 5.503 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti rispetto a ieri. 32.588 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 88 e portano il totale a 33.689. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161.895, con un incremento di 957 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.