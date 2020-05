Coronavirus, calo dei positivi nel primo giorno di fase 2

Continuano a migliorari i dati relativi ai contagi da coronavirus in Liguria: tra domenica e lunedì, a fronte di 1.600 tamponi fatti, sono una cinquantina (53) i nuovi contagi diagnosticati, cifra che porta il totale dei casi positivi sul territorio regionale a 5.218 persone. Un numero che cala di 30 unità rispetto a domenica, quando i positivi erano 5.248.

I numeri in Liguria all'inizio della fase 2

Nelle ultime ventiquattro ore i pazienti in ospedale sono diminuiti di 17 unità, portando il totale a 678, di cui 72 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). Le persone che si stanno curando a domicilio sono 2.830 (-26), i positivi clinicamente guariti a casa sono 1.710 (+13) e i guariti non più positivi sono 1.973 (+71).

I casi totali da inizio emergenza sono 8.410, con un incremento di 53 unità nell'arco delle ultime 24 ore. I deceduti totali da inizio emergenza sono 1.219 (+12 rispetto a ieri). I tamponi totali eseguiti finora in Liguria sono 56.092 (+1.600). Il maggior numero di positivi si trova in provincia di Genova (3.148), seguita da Imperia (879), Savona (866) e Spezia (317). Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) in tutta la regione sono 1.863.

«Nulla viene smobilitato - ha detto Toti commentando le dimissioni dei pazienti - ma anzi stiamo implementando e costruendo un sistema di controllo da un alto e di sicurezza dall’altro che ci faccia dormire sonni tranquilli e garantisca una risposta. Lo dico in una giornata in cui i dati sono tutto sommato positivi: diminuiscono i ricoverati, aumentano leggermente le terapie intensive».

Il dottor Angelo Grattarola, direttore del dipartimento di rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova, ha così commentato l’andamento delle terapie intensive: «Nelle settimane precedenti il numero di pazienti in terapia intensiva era molto alto, avevamo quasi utilizzato tutti i letti disponibili. Oggi siamo ben lontani, sono circa 70 in tutta la regione».

Il dato resta ormai da diversi giorni stabile su questo livello, ma Grattarola ha spiegato che «va letto in altro modo. Non ci sono casi in più che arrivano al pronto soccorso e si complicano, ma iniziamo a vedere pazienti covid positivi che hanno bisogno di altre cose, come per esempio intervenuti chirurgici complessi che necessitano di un post operatorio protetto. Questo spiega perché il numero continua a girare intorno a 70, nel tempo questo dato, una volta ridotto l’afflusso al pronto soccorso, a meno di rebound, dovrebbe spegnersi. Il gap tra i letti disponibili e i letti utilizzati è largamente a favore della nostra disponibilità, e siamo intenzionati a mantenerle vuote e a non doverle utilizzare in futuro».

Le sorveglianze attive continuano invece ad avere un andamento altalenante: le persone in quarantena in casa, contatti di casi sospetti o considerati comunque potenziali tali, sono 1.973, in aumento di 70 circa rispetto a domenica, la maggior parte (561) nel territorio della Asl 2 savonese. Nel territorio della Asl 3 genovese ci sono invece 426 persone in sorveglianza attiva contro i 3.148 casi positivi confermati che rappresentano oltre il 60% dei casi totali in Liguria.

Coronavirus, il bollettino nazionale di lunedì 4 maggio 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto, 5.279 in Toscana, 3.508 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.206 nelle Marche, 2.711 in Campania, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 2.945 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 1.837 in Abruzzo, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata e 178 in Molise.

Fase 2 al via il 4 maggio, Toti: «Non è un "liberi tutti'»

In tutta Italia dunque è partita lunedì 4 maggio 2020 la fase 2 dell'emergenza coronavirus. In Liguria, dopo le prime aperture di lunedì 27 aprile, la Regione ha emanato una nuova ordinanza firmata dal presidente Giovanni Toti. Nuove regole anche per quello che riguarda più nello specifico il Comune di Genova con l'ordinanza firmata dal sindaco Marco Bucci.

«Il 4 di maggio coincide con la prima giornata della cosiddetta fase 2, che chiude l’epoca del lockdown e apre la fase della riapertura parziale, graduale e monitorata, che non vuol dire “liberi tutti”, ma il contrario - ha sottolineato il presidente della Regione, Giovanni Toti - La responsabilità su ciascuno dei cittadini aumenta, perché si esce dall’epoca dei divieti e si entra in quello della responsabilità, le distanze sociali, l’uso costante della mascherina, il fatto di non affollare i mezzi pubblici sono tutti fatti che riguardano la vita individuale di ciascuno. Dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri doveri di cittadini in questo momento».

«Continua a calare l’impatto dell’epidemia sul nostro territorio - ha aggiunto Toti - nelle prossime ore dipenderà sempre più da voi, dalle persone che sono tornate a lavorare e cui abbiamo consentito di poter portare i figli al parco, giustamente, o fare un po’ di moto o sport. L’importante è sapere che da oggi il tema clinico diventa sociale, diventa tema di responsabilità collettiva. Se vogliamo arrivare a ulteriori fasi di apertura del paese dobbiamo continuare a comportarci con responsabilità.

Nuovi casi positivi, Ansaldi: «In gran parte da rsa, ospiti e operatori sanitari»

Sui nuovi casi registrati in Liguria nonostante il lockdown e le misure restrittive, ha preso la parola il dottor Filippo Ansaldi, coordinatore della task-force di Alisa.

«La curva del contagio in Liguria ci dice che abbiamo avuto un picco a fine marzo, e che poi abbiamo assistito a una lenta ma costante diminuzione di nuovi casi - ha spiegato - Il quadro generale dei casi positivi in regione è frutto da un lato di una grande diminuzione dei casi in comunità, che rappresentano meno del 50% dei casi totali, dall’altro lato dai casi nelle rsa: una frazione significativa deriva da una piccola parte della popolazione, e cioè spiti e operatori sanitari nelle residenze sanitarie protette. L’impegno in questo campo deve aumentare, ma è evidente che per il passaggio da fase 1 a 2 il loro ruolo è inferiore».

Ansaldi ha anche commentato il recente rapporto Istat sulla mortalità: «Il rapporto mette a confronto l’eccesso di mortalità di quest’anno rispetto ai 5 anni precedenti, fa una cosa che noi facciamo normalmente, confrontiamo la stessa popolazione ligure: l’eccesso di mortalità che si è verificato in tutta Italia dice che nella nostra regione abbiamo avuto eccesso di mortalità paragonabile a Piemonte e Marche, ed è inferiore alla media delle regioni del Nord e a quanto si verifica nelle regioni in cui osserviamo un’elevata circolazione».

Al San Martino nuovo macchinario per tamponi: «Vogliamo arrivate a 3.000 al giorno»

Toti ha confermato che è in atto in Liguria un «monitoraggio sempre più attento», annunciando che mercoledì al San Martino arriverà un nuovo strumento per processare più tamponi. A oggi in Liguria ne sono stati fatti, da inizio emergenza, 56.092.

«Questo macchinario ci consentirà un aumento di tamponi - ha detto Toto - Arriveremo a circa 3.000 tamponi al giorno per i primi giorni della prossima settimana, aumento che continueremo a portare avanti anche nelle settimane a venire».

Rsa, i parenti potranno nuovamente fare visita agli ospiti

L’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ha parlato anche della situazione nelle rsa, annunciando che presto i parenti potranno tornare a fare visita agli ospiti rispettando un protocollo finalizzato a contenere il rischio contagio in ambienti complessi e delicati come le residenze sanitarie.

«Da più parti veniva richiesta possibilità di aprire gli ingressi in rsa - ha detto Viale - è chiaro che emergono necessità e bisogni all’interno delle famiglie, Alisa ha licenziato una procedura per poter consentire nuovi ingessi in rsa, con una serie di cautele e precauzioni nella volontà di tutelare ospiti, personale e persone che entrano».