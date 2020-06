Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: meno di mille tamponi nelle ultime 24 ore

Questa la situazione dell'emergena coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di mercoledì 3 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.791 (-28), 175 i pazienti in ospedale (-7), di cui 6 in terapia intensiva / UTI (+0).

A domicilio si stanno curando 339 persone (-25), i positivi clinicamente guariti a casa sono 2.277 (+4) e i guariti non più positivi sono 5.487 (+40). I casi totali da inizio emergenza sono 9.749 (+17). I deceduti da inizio emergenza sono 1.471 (+5), mentre i tamponi effettuati sono 110.006 (+946). Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 31 (3 UTI), Asl2 = 40 (2 UTI), Asl3 Villa Scassi = 34 (1 UTI), San Martino = 20 (1 UTI), Galliera = 24, Asl4 = 11 e Asl5 = 13.

I positivi sono così divisi per provincia: IM = 318 (-2), SV = 459 (0), GE = 1.935 (-26), SP = 77 (+2), non assegnati = 4 (+0). Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 763: Asl1 = 124, Asl2 = 184, Asl3 = 291, Asl4 = 83 e Asl5 = 81.