Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: due nuovi ricoveri in terapia intensiva

Le persone positive al coronavirus in Liguria a venerdì 26 giugno sono 1.464, 18 in meno rispetto a giovedì, su un totale di 9.958 casi da inizio emergenza. I nuovi casi positivi, su 1.197 tamponi effettuati, sono quattro. I decessi totali sono gli stessi di giovedì, ovvero 1.556. I guariti salgono a 6.938 (2 in più rispetto a giovedì), in isolamento domiciliare restano 207 persone, cinque in più rispetto alle precedenti 24 ore. Le sorveglianze attive, persone che sono entrate in contatto con casi positivi, sono 412, la maggior parte (138) nel territorio della Asl 3 genovese.

Da questa settimana il bollettino è diffuso con le nuove modalità stabilite da Regione e Alisa, che hanno deciso di allinearsi al flusso dei dati ministeriali. Il che significa che i casi positivi vengono suddivisi sulla base della residenza e del domicilio, e non sulla base di dove risiedono al momento del tampone: a Genova ne risultano 977, a Savona 154, a Imperia 130 e a Spezia 22, mentre sono 60 i positivi liguri che risiedono all’estero o fuori regione.

Il nuovo bollettino indica anche la totalità dei casi positivi da inizio emergenza individuati da screening o contact tracing (944) e la totalità dei casi positivi sintomatici, 9.014. Resta identica invece la comunicazione sui pazienti ricoverati: 57 le persone in ospedale per coronavirus, di cui tre in terapia intensiva.