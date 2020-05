Coronavirus, Toti: «Abbiamo riaperto e la gente va giustamente dove crede»

Sono 53 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria. Lo rende noto il quotidiano bollettino di Alisa con i dati inviati al Ministero. Sono 150 i guariti e 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un calo dei pazienti positivi di 102 unità. Cala anche il numero dei malati in isolamento domiciliare, ora sono 108 di meno, mentre le persone in sorveglianza attiva sono 1.200.

Negli ospedali liguri sono ricoverate 265 persone di cui 18 in terapia intensiva, in isolamento domiciliare sono 1359 positivi e salgono di 150 unità i clinicamente guariti (con doppio tampone negativo), sono 4280 in totale. In sorveglianza attiva, nella nostra regione, sono 1200 persone. Restano a cifra singola, cinque, i decessi.

Toti: «Indicatori in calo, i positivi salgono perché monitoriamo i luoghi giusti»

Il presidente della Regione Giovanni Toti, nella serata di domenica, ha commentato attraverso i propri social: «I dati più importanti, quelli che realmente fanno capire quanto sia diffusa in giro per le nostre città l’infezione, sono quelli sui ricoverati e sulle terapie intensive. E questi due indicatori sono in costante calo. Così come, altro dato importante, sono in calo i malati che stanno affrontando il Covid nelle loro case. Questi sono dati omogenei e non dipendono da scelte o strategie. Sono indicatori oggettivi. Il numero di casi positivi sul totale dei campioni fatti invece è un dato che cambia costantemente. Dipende infatti da dove prevalentemente viene fatta la maggior parte dei tamponi richiesti dalle nostre autorità sanitarie. Se si decide, come stiamo facendo e giustamente, di monitorare approfonditamente le Rsa, il numero di positivi sui tamponi fatti sale. Ma trattandosi di strutture da tempo isolate e sotto controllo, questo non incide sulla diffusione generale dell’epidemia. Tanto è vero che nei dati che mandiamo quotidianamente al Ministero della Salute, è indicata anche la provenienza dei tamponi e viene calcolato un R con 0 diverso tra le varie situazioni. Poi, nella sintesi comunicata, viene fatta una media. Dunque, al contrario di quello che qualcuno pensa, più positivi vi sono tra i tamponi fatti, più accurata è stata la scelta dei luoghi da monitorare. Se infatti si cercassero positivi nei luoghi sbagliati avremmo più tamponi negativi, ma ciò non significherebbe affatto una minor presenza della malattia, ma equivarrebbe invece a un errore nella valutazione dei nostri sanitari. Ragion per cui i dati della Liguria sono sempre in linea con gli indicatori ministeriali.

«Abbiamo riaperto e la gente va giustamente dove crede».

Infine una chiosa sulle polemiche relative a spostamenti e persone in giro per le città e i paesi della Liguria: «Capisco - ha concluso Toti - chi vede tanta gente e si spaventa. Ma abbiamo riaperto alla mobilità e alla vita e la gente giustamente va dove crede. Nei nostri ospedali non stanno arrivando malati, dunque, perché continuare a ripetere le stesse cose? Occorre tornare a vivere e lavorare».

Lunedì pomeriggio il vice ministro Sileri al San Martino

Lunedì pomeriggio, 25 maggio 2020, il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri visiterà l'ospedale San Martino di Genova. Insieme a una delegazione del Policlinico presso visiterà il Pronto Soccorso, il Padiglione 64 (rianimazioni ex Covid), i laboratori e infine il reparto di Malattie Infettive.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di plasma iperimmune e molte persone guarite dal Covid-19, donatori e non, hanno contattato le sedi Avis e i Centri Trasfusionali per mettersi a disposizione donando plasma con anticorpi anti-Covid-19. Proprio Avis, attraverso un comunicato, ha fatto il punto della situazione, rispondendo alle domande più comuni dei cittadini interessati alle donazioni. Cliccando qui l'articolo completo con tutte le risposte dell'Avis.