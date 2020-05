Coronavirus, le notizie di oggi. I casi scendono sotto ai 4000

Sono 3.883 le persone positive al coronavirus in Liguria nella giornata di sabato 23 maggio 2020 e 38 i nuovi contagi diagnosticati a fronte di 2206 tamponi. Continuano ad aumentare i guariti, 2.149 in totale (+9 in un giorno), e purtroppo anche le vittime, 1.412 da inizio emergenza.

I casi totali da inizio emergenza nella nostra regione sono saliti a 9.387. Scendono costantemente i ricoverati, 267 in tutta la Liguria sabato sera, 20 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 1.467, le persone in sorveglianza attiva sono 1.269.

Toti: «Fase calante dell'epidemia, ma non abbassiamo la guardia»

A venerdì sera, per la prima volta da molte settimane, i ricoverati in ospedale in Liguria sono scesi dunque sotto i 300.

«I dati sono confortanti e ci dicono che siamo decisamente in una fase calante dell'epidemia, ma non dobbiamo abbassare la guardia - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - manterremo quindi altissimo il livello di controllo e la nostra dotazione sanitaria per farci trovare pronti nel caso ce ne fosse bisogno, ovviamente sperando che non sia necessario».

Confermato anche l’aumento di tamponi: 2206 quelle effettuati venerdì per un totale di 89.173 da inizio emergenza, il che significa, a detto Toti che «stanno entrando in produzione i nuovi macchinari del San Martino e del Sant’Andrea di Spezia in modo da arrivare al 3 giugno con 3mila tamponi al giorno».

Il San Martino è stato inoltre scelto, unico in Italia, per una sperimentazione per usare un'apparecchiatura che può fare test rapidi molecolari sul campo: «Non dover trasportare le provette dal luogo del prelievo al laboratorio fa risparmiare tempo - ha detto l'assessore alla Sanità Sonia Viale - e se il risultato viene comunicato in 30 minuti in questo modo riusciremo in tempo reale a proteggere gli ospedali, le rsa e poi tutto il territorio».

Lunedì pomeriggio il vice ministro Sileri al San Martino

Lunedì pomeriggio, 25 maggio 2020, il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri visiterà l'ospedale San Martino di Genova. Insieme a una delegazione del Policlinico presso visiterà il Pronto Soccorso, il Padiglione 64 (rianimazioni ex Covid), i laboratori e infine il reparto di Malattie Infettive.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di plasma iperimmune e molte persone guarite dal Covid-19, donatori e non, hanno contattato le sedi Avis e i Centri Trasfusionali per mettersi a disposizione donando plasma con anticorpi anti-Covid-19. Proprio Avis, attraverso un comunicato, ha fatto il punto della situazione, rispondendo alle domande più comuni dei cittadini interessati alle donazioni. Cliccando qui l'articolo completo con tutte le risposte dell'Avis.