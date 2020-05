Coronavirus in Liguria, 175 guariti in un giorno e dieci decessi

Sono 4.048 le persone positive al coronavirus in Liguria nella giornata di venerdì 22 maggio 2020, 140 in meno rispetto al giorno precedente. Continuano ad aumentare i guariti, 3.934 in totale (+175 in un giorno), e purtroppo anche le vittime, 1.405 da inizio emergenza con una crescita che sembra attestarsi sulle due cifre al giorno.

I nuovi contagi diagnosticati tra giovedì e venerdì, a fronte di 2.518 tamponi (89.529 il totale), sono 45. I casi totali da inizio emergenza nella nostra regione sono saliti a 9.387. Scendono costantemente i ricoverati, 288 in tutta la Liguria venerdì sera, 19 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 1.620, le persone in sorveglianza attiva sono 1.306.

Scajola: «Più spazio a bar e ristoranti sulle aree demaniali»

«I Comuni liguri potranno concedere spazi ai bar e ai ristoranti da utilizzare per dehor in aree ricadenti in aree demaniali, ad esempio sulle passeggiata a mare. In questo modo le attività economiche potranno compensare le mancanze di spazio necessarie per tutelare la salute, avere più posti a disposizione e garantire comunque le distanze». L’assessore al Demanio Marco Scajola sintetizza così il principale punto del provvedimento varato oggi in Giunta.

«Oltre a questo – aggiunge Scajola – con la delibera di oggi diamo la possibilità agli stabilimenti balneari di montare parte delle le loro strutture, come le cabine o i depositi, e utilizzare gli spazi liberati in questo modo per lettini e ombrelloni, in modo da contemperare meglio distanziamento sociale e accoglienza. In più – aggiunge l’assessore – gli stabilimenti potranno, nell’arco della giornata, sostituire le sdraio, i lettini e gli ombrelloni con sedie e tavolini per la ristorazione, a seconda delle necessità. Infine, i Comuni avranno a disposizione procedure semplificate per autorizzare, anche solo temporaneamente, zattere galleggianti e attività in acqua, sempre per ampliare il più possibile gli spazi e distribuire meglio i clienti».

Oltre a questo i balneari potranno chiudere del tutto l’acceso all’area di spiaggia durante la notte per evitare ogni forma di accesso.

«Per quanto riguarda invece le spiagge libere – conclude Scajola – la Giunta regionale ha recepito con atto specifico il documento elaborato da Anci, proprio a seguito un proficuo confronto con Regione Liguria, che contiene linee guida condivise, non vincolanti, per la gestione in sicurezza delle spiagge libere durante l’emergenza Covid».

Spostamenti nei Comuni fuori Liguria

Da venerdì 22 maggio chi vive in Liguria nei Comuni confinanti può andare nelle regioni limitrofe per far visita a congiunti con rientro in giornata, grazie all’intesa con il Governo e la comunicazione inviata ai presidenti di Piemonte, Toscana e Emilia Romagna. Le persone interessate devono portare con sé copia dell’autocertificazione che attesta la presenza del congiunto nel comune limitrofo a quello di residenza nella regione confinante.

«Abbiamo finalmente posto rimedio - commenta Toti - ad un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino ad oggi. Con la comunicazione inoltrata oggi ai presidenti di Regione coinvolti e contestualmente ai prefetti, non ci sarà più alcun problema».

Spiagge, ecco quando riapriranno

Il sindaco Marco Bucci, presidente di Anci, ha confermato che è allo studio un protocollo per la riapertura delle spiagge ligure: 10 metri quadri tra il singolo o il nucleo familiare con relativo ombrellone, e un'app per controllare gli ingressi.

Si suggeriscono 10mq per ciascun nucleo o persona singola, con un sistema di controllo agli ingressi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Bucci, in conferenza stampa con Toti mercoledì sera, è allo studio un'app che indichi gli "slot" liberi nelle varie spiagge.

I litorali non riapriranno, però, il weekend del 23-24 maggio, come auspicato inizialmente dal sindaco: «Se ci riusciamo, riapriremo la settimana del 25, piu probabile nel weekend».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non sarà facile per via delle distanze da rispettare sulle spiagge - ha concluso Bucci - ma avremo un'app che permetterà di sapere in tempo reale quanti posti liberi ci saranno nella determinata spiaggia per evitare gli assembramenti».