Coronavirus, la Regione apre i centri estivi: «Poi pensiamo agli asili»

La nuova fase di apertura della Liguria prosegue e siamo praticamete arrivati a metà della prima settimana in cui sono riaperti i negozi per il commercio al dettaglio, la ristorazione, i bar e le attività che offrono servizi alle persone come estetisti e parrucchieri. Gli occhi sono ancora puntati sul numero di casi di coronavirus confermati e sull'aumento dei nuovi positivi quotidiani, in attesa del via libera anche per gli spostamenti fuori regioni, fissati per il 3 giugno nella speranza che non arrivi una nuova impennata di contagi da covid-19. Nel frattempo la Regione prepara una nuova ordinanza: orari flessibili per i negozi, centri estivi, asili, e parchi giochi tra i temi principali che dovrebbero essere affrontati.

L'ultimo bollettino della Liguria

Martedì sera il numero complessivo delle persone positive al coronavirus era in discesa: rispetto a lunedì 4.321 casi (-42), con altre 99 persone guarite e purtroppo altre 9 vittime registrate nelle precedenti 24 ore.

I nuovi contagi diagnosticati tra lunedì e martedì, a fronte di 2.108 tamponi, sono 66: un numero ancora a due cifre che non sembra accennare a scendere, contrariamente ai ricoverati. A martedì sono infatti 360 le persone ricoverate negli ospedali liguri, 22 in terapia intensiva.

I guariti totali, a oggi, sono 3.560, le persone in positive in isolamento domicilare scendono a 1.904, le persone in sorveglianza attiva sono 1.368. Il numero più pesante resta quello delle vittime, 1.374 da inizio emergenza.

Regione al lavoro per altre riaperture

La Regione ha annunciato di essere «al lavoro su una nuova ordinanza che consenta alle giostre e ai piccoli parchi divertimento di aprire. E poi orari più flessibili per negozi, parrucchieri ed estetiste», come confermato dal presidente Toti. Allo stesso modo si sta lavorando per consentire gli spostamenti tra regioni confinanti per consentire di incontrare parenti e congiunti.

«La Liguria e l’Italia si stanno rimettendo in cammino, siamo sulla strada giusta», conclude il governatore, prima di togliersi un sassolino dalla scarpa. «Ora che il Paese sta riaprendo - scrive Toti sui social -, rimandare il voto perché qualcuno ha paura del giudizio degli elettori e teme di perdere la poltrona, sarebbe un vero furto di democrazia e del diritto dei cittadini di decidere il proprio futuro. Non si vota quando fa comodo a qualcuno! Spero che il Presidente Mattarella chiarisca al Governo (mai eletto dagli italiani) che il voto non è un optional della politica».

Toti: «Centri estivi dal 1° giugno, poi nidi e asili»

«Avevamo promesso che non ci saremmo scordati di mamme, papà e bambini e allora eccoci qua. I centri estivi in Regione Liguria potranno ripartire dall'1 giugno, secondo un'ordinanza che firmerò domani. Per questo sono stati stanziati 6 milioni, mentre altri 3 serviranno per la riapertura delle paritarie. Per quanto riguarda la fascia 0-3 anni, completamente dimenticata nel Dpcm, stiamo invece lavorando per delle linee guida che adotteremo se non arriveranno quelle del Governo, assumendoci noi la responsabilità per nidi e scuole per l’infanzia. I bimbi in queste settimane ci hanno dato grandi lezioni, adattandosi alla situazione con pazienza e senza perdere il sorriso. Ora tocca a noi dimostrare di essere alla loro altezza: non ci dimenticheremo dei nostri bambini, nessuna famiglia rimarrà senza risposte».

Mascherine, da mercoledì un milione in distribuzione

Nuova distribuzione da un milione di mascherine (obbligatorie nei luoghi chiusi e anche all’aperto a Genova), intanto, in Liguria. Si tratta non di mascherine riconosciute come dpi, come le chirurgiche, ma di mascherine “di comunità”, come ha detto l’assessore regionale alIa Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

«Si tratta di mascherine che i provvedimenti del governo ha autorizzato per la vita comune dei cittadini - ha detto Giampedrone - Da mercoledì verranno distribuite ai sindaci che poi ne disporranno come riterranno più opportuno, saranno i sindaci a decidere a quali fasce d’età fare la consegna della prima tranche. Sono mascherine diverse da quelle che siamo abituati a vedere, ma per l’utilizzo della vita di tutti i cittadini hanno la loro funzione».

Asl 3: donati 500 camici impermeabili al Villa Scassi

Non si ferma la campagna di solidarietà nei confronti di Asl3. Cinquecento camici impermeabili sono stati consegnati oggi al Villa Scassi da Michele D’Agostino in rappresentanza di E.B.A.L., Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria composto da Coldiretti, Confagricoltura, CIA, FAI Cisl, FLAI CGIL e UILA.