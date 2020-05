Coronavirus, Toti: «Al lavoro su ordinanza per regioni confinanti»

Entra nel vivo la nuova fase di apertura della Liguria, e gli occhi sono sempre puntati sul numero di casi di coronavirus confermati e sull'aumento dei nuovi positivi quotidiani. Ormai riaperti i negozi per il commercio al dettaglio, la ristorazione, i bar e le attività che offrono servizi alle persone come estetisti e parrucchieri, si aspetta il via libera anche agli spostamenti all'interno della propria regione (fissato al 3 giugno), nella speranza che le riaperture non portino a una nuova impennata di contagi.

La situazione Covid-19 in Liguria

A martedì, il numero complessivo delle persone positive al coronavirus scende ancora: rispetto a lunedì i casi sono 4.321 (-42), con altre 99 persone guarite e purtroppo altre 9 vittime registrate nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi diagnosticati tra lunedì e martedì, a fronte di 2.108 tamponi, sono 66: un numero ancora a due cifre che non sembra accennare a scendere, contrariamente ai ricoverati. A martedì sono infatti 360 le persone ricoverate negli ospedali liguri, 22 in terapia intensiva.

I guariti totali, a oggi, sono 3.560, le persone in positive in isolamento domicilare scendono a 1.904, le persone in sorveglianza attiva sono 1.368. Il numero più pesante resta quello delle vittime, 1.374 da inizio emergenza.

Toti: «Le riaperture continueranno, al lavoro su ordinanza per regioni confinanti»

La Regione intanto ha annunciato di essere «al lavoro su una nuova ordinanza che consenta alle giostre e ai piccoli parchi divertimento di aprire. E poi orari più flessibili per negozi, parrucchieri ed estetiste», come confermato dal presidente Toti. Allo stesso modo si sta lavorando per consentire gli spostamenti tra regioni confinanti per consentire di incontrare parenti e congiunti.

«La Liguria e l’Italia si stanno rimettendo in cammino, siamo sulla strada giusta», conclude il governatore, prima di togliersi un sassolino dalla scarpa. «Ora che il Paese sta riaprendo - scrive Toti sui social -, rimandare il voto perché qualcuno ha paura del giudizio degli elettori e teme di perdere la poltrona, sarebbe un vero furto di democrazia e del diritto dei cittadini di decidere il proprio futuro. Non si vota quando fa comodo a qualcuno! Spero che il Presidente Mattarella chiarisca al Governo (mai eletto dagli italiani) che il voto non è un optional della politica».

«Oggi è stato un bel giorno - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - Hanno riaperto 16mila partite Iva per quanto riguarda i negozi e 4mila per quanto riguarda i servizi alla persona, dunque tra il 70 e l’80% secondo le stime, ed è un dato evidente di quanta voglia c’era di ripartire, altre attività verranno a seguire, soprattutto quelle nei piccoli centri di vacanza dove con le regioni chiuse c’è meno affluenza, ma è un numero sufficiente per dire che c’era voglia e necessità di farlo e che abbiamo fatto bene».

«Le riaperture continueranno - ha concluso Toti - Ragioneremo su investimenti su campus estivi e scuole paritarie, è nostra intenzione aprire i centri sotto i 3 anni che non sono normati, inizieremo a lavorarci. Non sarà possibile per il 25 maggio, ma certamente per la prima settimana di giugno saremo pronti».

«Con l’entrata della Liguria in fase 3 i numeri ci dicono che la tendenza positiva - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - i dati ci sostengono, c’è qualcosa da migliorare rispetto a individuazione dei report, in modo da individuare con chiarezza la data di inizio sintomi, ma è un lavoro che perfezioneremo».

Obbligo mascherine a Genova

Sull’obbligo delle mascherine in tutta la città, anche all’aperto, il sindaco ha risposto alle polemiche ricordando che «quello che deve esserci alla base è il cervello dei genovesi. Se io sto camminando da solo o con la mia famiglia a Forte Sperone è ovvio che la mascherina non ha senso, ma se sto a due metri di distanza nei vicoli o in via XX Settembre e incontro qualcuno, la mascherina ha senso».

Bucci ha ricordato che a oggi la mascherina è lo strumento di protezione più efficace insieme con la distanza, e che «le situazioni in cui la mascherina non serve sono pochissime, se si è da soli, isolati o si fa sport. Se apriamo abbiamo più persone in giro e dobbiamo agire per contenere il contagio, anche in maniera aggressiva. Se i dati, in primis i ricoveri, diminuiranno, libereremo anche da questo vincolo. Invito tutti i genovesi a usare la mascherina, non è un grosso peso, e alla fine è una grossa difesa per noi e per gli altri».

Toti: «Alitalia ripristini voli cancellati su Genova»

«Alitalia - chiede il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - deve ripristinare i due voli cancellati sulla tratta Genova-Roma a inizio della pandemia, con la fine del picco emergenziale e l’avvio della ripartenza e della Fase due la compagnia di bandiera italiana deve affiancare il nostro paese e fare in modo che l’Italia intera riparta ripristinando i collegamenti tra Genova e Roma, fondamentali per il nostro capoluogo».

«La decisione che aveva determinato la cancellazione dei voli - continua Toti - era stata assunta unilateralmente dal vettore e in un momento molto difficile anche per la viabilità autostradale. Adesso c’è bisogno di un cambio di passo generale, da parte di tutti, a supporto della Liguria e della sua mobilità. Non è possibile infatti che mentre ci si avvia nella fase due non ci sia un adeguato investimento da parte di Alitalia verso il nostro capoluogo e un ripristino delle condizioni iniziali. Bisogna che il territorio genovese e ligure sia accessibile e sia adeguatamente sostenuto nella sua ripresa e nel suo rilancio».

L'ordinanza della Regione: ecco cosa è cambiato da lunedì

Da lunedì 18 maggio (come da ordinanza regionale che regola la ripresa in Liguria) è consentita la circolazione all’interno del territorio regionale senza autocertificazione, con la possibilità di raggiungere a qualsiasi titolo seconde case, allevamenti, poderi, orti, imbarcazioni e di incontrare liberamente amici e parenti.

Assalto a parrucchieri e barbieri

Anche parrucchieri, barbieri e centri estetici hanno riaperto i battenti con nuove e più rigide misure di sicurezza, e nel primo lunedì di apertura (giorno solitamente di chiusura) gli appuntamenti sono stati innumerevoli dopo settimane di attesa.

Anche Toti è stato uno dei clienti che hanno preso posto sulla sedia da barbiere: Sorridiamo entrambi sotto la mascherina - ha scritto il presidente della Regione, che si è fatto immortalare nel salone - lui perché è ripartito, io perché ho di nuovo un taglio di capelli decenti.

Negozi riaperti, e non mancano le code

Anche i negozi sono stati presi d'assalto, soprattutto in via XX Settembre: dopo settimane in cui la strada dello shopping cittadino si è mostrata deserta, lunedì mattina sia fuori da Zara sia all'esterno di H&M si sono formate lunghe code, regolate da steward all'ingresso.

Test sierologici per lavoratori

Martedì si riuniranno, intanto, la task-force sanitaria e le Camere di Commercio per stabilire quanti test verranno fatti nell’ambito del bando avviato per reperire laboratori disposti a stipulare una convenzione per offrire test sierologici alle aziende a prezzo fisso.

«Hanno partecipato numerosi laboratori - ha detto Toti - e si parla di 1.000 test al giorno per i lavoratori, ma dobbiamo formalizzare il protocollo».