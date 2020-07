Coronavirus, il bollettino di oggi: 23 nuovi casi, ma calo degli ospedalizzati

Aumentano i casi di coronaviurus dopo il cluster individuato a Savona . Secondo il bollettino diffuso dalla Regione Liguria domenica 19 luglio 2020 sono 23 i casi in più rispetto a ieri, 19 dei quali riguardano proprio la provincia di Savona.

Rimane basso invece il numero degli ospedalizzati, 27 in totale ovvero uno in meno rispetto alla giornata di sabato. Nessuno di questi è ricoverato in terapia intensiva e non si sono registrati nuovi decessi (1.565 da inizio emergenza). Salgono infine a 695 i soggetti in sorveglianza attiva in tutta la Liguria,

Totale tamponi effettuati: 171.613, nelle ultime 24 ore 963; totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti) 10.093 (+23), di cui totali casi positivi individuati da test di screening: 1262 (+4); totale casi positivi in pazienti sintomatici: 8831 (+19). Totale casi positivi (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1144 (+9). I guariti (con due test negativi) sono 14, 5 le persone in isolamento domiciliare.