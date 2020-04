Coronavirus: 98 nuovi contagi in un giorno, ieri erano 11

I casi di coronavirus in Liguria, aggiornati a domenica, dall'inizio dell'emergenza sono 6.528. I deceduti sono saliti a 928, di cui 31 nelle ultime 24 ore. I guariti con due test consecutivi negativi sono 887 (98 più di ieri). Gli ospedalizzati sono 986 (ieri erano 1.006), di cui 101 in terapia intensiva (quattro meno di ieri).

Attualmente positivi in Liguria 4.713, con un incremento di 98 unità nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi, al lordo di guariti e decessi, sono 227. I test effettuati sinora sono 31.551. I positivi sono 2.679 in provincia di Genova, 885 in provincia di Imperia, 708 in provincia di Savona e 4537 in quella della Spezia.

Coronavirus, il bollettino del 19 aprile: andamento nazionale

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri. 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri. 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di 2.128 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.497 in Lombardia, 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise.

La Liguria lavora alla fase 2

«Abbiamo cominciato a ridare fiato alle nostra società: i giardinieri, la cura degli orti, ora non vedo perché non dare spazio a chi vuole andare da solo a pescare sulla sua barchetta, oppure a fare una sgambata in bicicletta». Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, nell'ambito di un intervento, in cui ha chiesto al governo un maggiore margine di manovra per le regioni.

Mascherine obbligatorie anche a Lavagna

Mentre a Chiavari hanno preso il via i primi controlli volti a verificare il rispetto delle ultime ordinanze, sabato 18 aprile il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, con apposita ordinanza, ha stabilito l'obbligo dell'uso di mascherine e altri sistemi di protezione di bocca e naso per accedere a tutte le aree chiuse, sia pubbliche che private.

La situazione nelle rsa della Liguria

Anche la nostra regione si sta confrontando con la difficile situazione nelle residenze sanitarie assistenziali. A Chiavari la Pietro Torriglia va verso il commissariamento dopo che 50 ospiti su 59 sono risultati positivi al coronavirus e solo 4 dipendenti su 20 sono rimasti al lavoro. A Masone preoccupa la residenza per malati psichiatrici Skipper di Masone, accreditata e convenzionata con la Regione Liguria, dove trentasei ospiti su quaranta sono risultati positivi al coronavirus. Tra questi si contano anche 3 morti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre a Lavagna si segnala a una possibile difficile situazione esistente alle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori relativa all'esistenza di 22 ospiti e 9 addetti amministrativi e non risultati positivi ai test sierologici. Il sindaco ha immediatamente informato e sollecitato le autorità competenti perchè vengano eseguiti i tamponi a tutte le persone presenti all'interno della struttura così da chiarire la situazione sanitaria esistente.