Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questa la situazione dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornata a mercoledì 17 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 1.882(-32), 75 (-3) gli ospedalizzati, di cui 2 in terapia intensiva / UTI, (+0).

Gli asintomatici sono 1.807 (-29), di cui 169 in isolamento domiciliare (+5), i guariti non più positivi sono 6.482 (+34). I casi totali da inizio emergenza sono 9.894 (+5), i deceduti 1.530 (+3) e i tamponi 130.870 (+1.621).

Gli ospedalizzati sono così distribuiti: Asl1 = 11 (1 UTI), Asl2 = 17, Asl3 Villa Scassi = 18, San Martino = 8 (1 UTI), Galliera = 9, Asl4 = 5, Asl5 = 7. I positivi sono così divisi per provincia: IM = 202 (+0), SV = 262 (-2), GE = 1.358 (-29), SP = 58 (-1), non assegnati = 2 (+0). Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 414: Asl1 = 75, Asl2 = 94, Asl3 = 141, Asl4 = 52, Asl5 = 51.

«Tutti i principali parametri anche oggi sono in calo - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa serale mercoledì - dal numero di nuovi positivi alla situazione nelle singole province, dagli ospedalizzati ai pazienti in terapia intensiva che oggi sono soltanto due, un dato veramente straordinario; cala il numero dei positivi a domicilio e cresce il numero dei guariti con doppio tampone».

«Procede la riapertura progressiva dei servizi ambulatoriali in tutta la Regione - ha detto il vicepresidente e assessore alla salute Sonia Viale - come ad esempio nell'oculistica dell'ospedale Micone di Sestri Ponente, che abbiamo visitato oggi. I cittadini stanno tornando ai consueti ritmi di controllo e cura della propria salute. Purtroppo, per quanto riguarda la ripresa delle visite programmate, molti cittadini non si presentano lasciando orari vuoti, personale e apparecchiature non utilizzati che potrebbero servire ad altri in lista di attesa. Ricordo che è buona norma disdire le prenotazioni che non si utilizzano. Il dettaglio della riapertura delle agende del Cup dal prossimo 22 giugno, già preannunciata nei giorni scorsi, verrà comunicato in tempo ai cittadini in modo che sappiano quali riaprono e quali dovranno ancora smaltire la coda di prenotazioni effettuate prima della chiusura di marzo».

«Le notizie continuano a essere positive: pochissimi nuovi casi, le strutture si stanno progressivamente svuotando - ha detto Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova - Alla fine di questa settimana si chiuderà un altro reparto Covid al San Martino, la Pneumologia. Rimane l'ultimo baluardo delle malattie infettive, che ospiterà i positivi che hanno bisogno di ricovero».

«Regione Liguria e Genova - ha proseguito - possono essere orgogliosi delle scelte fatte perché i lavori scientifici stanno dando ragione ad alcune scelte fatte proprio al Policlinico San Martino e poi condivise: il cortisone, che noi abbiamo utilizzato per primi, è stato sdoganato da uno studio dell'Università di Oxford su 11mila pazienti presentato ieri, che dimostra che il cortisone riduce la mortalità del 30%. Per il Remdesivir è stato dimostrato, su uno studio pubblicato su Nature pochi giorni fa, che riduce significativamente la progressione verso la polmonite nel macaco, un ulteriore risultato che si somma ad altri studi che hanno già indicato chiaramente l'utilità del farmaco: e a Genova siamo stati tra i primi a lanciarlo e a chiedere ad Aifa di poterlo utlizzare. Anche per il Tocillizumab, farmaco sul quale abbiamo creduto fin dall'inizio, continua a ricevere importanti conferme dalla comunità scientifica". "Arriverà una Seconda ondata? - ha concluso - Ne sento parlare come se dovesse essere uguale alla prima. Non la chiamerei ondata ma una fase nella quale imparare a convivere meglio con il virus: siamo molto più preparati di tre mesi fa, abbiamo molti più strumenti. Se si ripresenteranno dei casi in autunno saremo pronti come sistema a intercettarli e curarli al meglio, e ci auguriamo che un eventuale nuovo focolaio epidemico non abbia le caratteristiche dei precedenti».

Coronavirus bollettino nazionale del 17 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 237.828, con un incremento rispetto a ieri di 329 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 23.925, con una decrescita di 644 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 163 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 3.113 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 20.649 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 43 e portano il totale a 34.448. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 179.455, con un incremento di 929 persone rispetto a ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.