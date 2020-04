Coronavirus, in Liguria «'plateau' estenuante»

Mentre a livello nazionale si alleggerisce la pressione sugli ospedali, in Liguria sabato 18 aprile si è registrato un lieve incremento dei pazienti ricoverati, cresciuti di quattro unità. I casi di coronavirus in Liguria dall'inizio dell'emergenza sono 6.301. I deceduti sono saliti a 897, di cui 29 nelle ultime 24 ore. I guariti con due test consecutivi negativi sono 789. Gli ospedalizzati sono 1.006 (ieri erano 1.002), di cui 105 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Attualmente positivi in Liguria 4.615, con un incremento di 11 unità nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi, al lordo di guariti e decessi, sono 113. I test effettuati sinora sono 29.322. I positivi sono 2.673 in provincia di Genova, 873 in provincia di Imperia, 610 in provincia di Savona e 459 in quella della Spezia.

I numeri della nostra regione, così come quelli di Lazio e Toscana, per la Protezione civile rappresentano un «'plateau' estenuante». Il termine francese, riferito alla medicina, descrive il tratto di un diagramma che presenta andamento all'incirca parallelo all'asse delle ascisse.

Coronavirus, il bollettino del 18 aprile: andamento nazionale

Attualmente positivi: 107.771

Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%)

Dimessi/Guariti: 44.927 (+2200, +5,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.733 (-79, -2,8%)

Tamponi: 1.305.833 (+61.725).

Il totale delle persone che hanno contratto il virus nel nostro Paese è di 175.925, con un incremento rispetto a venerdì di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a venerdì. Tra gli attualmente positivi, 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a venerdì. 25.007 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 779 pazienti rispetto a venerdì. 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto alle 24 ore precedenti i deceduti sono 482 e portano il totale a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 44.927, con un incremento di 2.200 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.

Mascherine obbligatorie anche a Lavagna

Mentre a Chiavari hanno preso il via i primi controlli volti a verificare il rispetto delle ultime ordinanze, sabato 18 aprile il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, con apposita ordinanza, ha stabilito l'obbligo dell'uso di mascherine e altri sistemi di protezione di bocca e naso per accedere a tutte le aree chiuse, sia pubbliche che private.

La situazione nelle rsa della Liguria

Anche la nostra regione si sta confrontando con la difficile situazione nelle residenze sanitarie assistenziali. A Chiavari la Pietro Torriglia va verso il commissariamento dopo che 50 ospiti su 59 sono risultati positivi al coronavirus e solo 4 dipendenti su 20 sono rimasti al lavoro. A Masone preoccupa la residenza per malati psichiatrici Skipper di Masone, accreditata e convenzionata con la Regione Liguria, dove trentasei ospiti su quaranta sono risultati positivi al coronavirus. Tra questi si contano anche 3 morti.

Inoltre a Lavagna si segnala a una possibile difficile situazione esistente alle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori relativa all'esistenza di 22 ospiti e 9 addetti amministrativi e non risultati positivi ai test sierologici. Il sindaco ha immediatamente informato e sollecitato le autorità competenti perchè vengano eseguiti i tamponi a tutte le persone presenti all'interno della struttura così da chiarire la situazione sanitaria esistente.

La Liguria lavora alla fase 2

Sabato 18 aprile in Regione si è svolta la prima riunione in videoconferenza della task force per la fase 2 in Liguria, «per tracciare le linee guida da applicare per provare a far ripartire il sistema economico in totale sicurezza - ha spiegato il governatore Giovanni Toti -. Alla guida di questo laboratorio di idee, di cui fanno parte professionisti di ambiti diversi, c'è il mondo sanitario, perché la prima condizione per ripartire è evitare una nuova escalation di contagi».

«Ovviamente - ha concluso Toti - ci confronteremo anche con le associazioni di categoria, le parti sociali e tutti coloro che hanno diritto e dovere di avere voce in capitolo. Quando potremo ripartire la Liguria e i liguri saranno pronti a farlo, con prudenza e in sicurezza».

Dopo la protesta dell'ordine dei medici per l'esclusione dalla task force, in serata il governatore ligure è intervenuto nuovamente a proposito del gruppo di lavoro. «Trovo francamente stucchevoli le polemiche relative alla composizione del Think Tank regionale sulle linee di indirizzo della fase due - scrive Toti in una nota -. È semplicemente una riunione di esperti di varie discipline propedeutica al confronto con le categoorie. Interrogarsi, come faceva Nanni Moretti in un noto film, sul modo in cui farsi notare meglio non mi sembra atteggiamento consono alla difficoltà del momento, soprattutto da parte di chi dovrebbe avere ben altri pensieri e impegni quotidiani. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: l’organismo che si è insediato oggi, con compiti di ricerca e proposta, è formato da personalità scelte sulla base di curriculum accademici e scientifici, o sulla base di esperienze, come quella del team del Sindaco Bucci che ha gestito il cantiere del Ponte durante l’emergenza Virus. Non si tratta di un organismo rappresentativo degli ordini professionali, né delle categorie economiche e neppure delle parti sociali. Si tratta di un pool di professionalità suggerite da Università, Istituto di Tecnologia, centri di competenza».

«Ovviamente - prosegue il governatore - questo non preclude, anzi, speriamo che aiuti il confronto con ordini professionali, categorie economiche e parti sociali, che continuano parallelamente e che avranno ovviamente modo di confrontarsi come è sempre avvenuto con la Giunta Regionale su tutte le scelte che verranno fatte per il bene del nostro territorio. Chi pretende di trasformare un tavolo tecnico-scientifico in una seduta di confronto rivendicativo di categoria non ha capito il senso e lo spirito di questa iniziativa. Tutte le categorie, dal commercio all’industria, dal turismo ai servizi, dal medici alle rappresentanze dei sanitari già stanno partecipando a tutti i tavoli aperti dai nostri assessori e il confronto si potrà arricchire anche delle idee provenienti dal nuovo tavolo aperto oggi», ha concluso Toti.