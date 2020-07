Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questo il quadro dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornato alle 17 di martedì 14 luglio 2020. Oggi si sono registrati sei nuovi casi, che portano il totale da inizio emergenza a 10.038 (+6), di cui 1.239 individuati da test di screening o contact tracing e 8.799 in pazienti sintomatici.

Le persone attualmente positive sono 1.177 (+0), di cui 23 (-1) in ospedale (0 in terapia intensiva), 171 quelle in isolamento domiciliare (-23). I guariti non più positivi sono 7.300 (+4) e i deceduti 1.561 (+2). I tamponi totali effettuati finora sono 167.739 (+1.330 nelle ultime 24 ore).

Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 8, Asl2 = 2, Asl3 Villa Scassi = 8, San Martino = 1, Asl4 = 1, Asl5 = 4. Gli attualmente positivi per residenza sono così distribuiti fra le province: IM = 103 (+0), SV = 80 (+0), GE = 827 (+0), SP = 27 (+0), fuori regione = 49 (+0), altro o in fase di verifica = 91 (+0).

Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 389: Asl1 = 43, Asl2 = 67, Asl3 = 169, Asl4 = 85, Asl5 = 65.