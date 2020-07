Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questo il quadro dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornato alle 18 di lunedì 13 luglio 2020. Oggi si è registrato un nuovo caso dopo che ieri per la prima volta dall'inizio dell'emergenza non si erano registrati nuovi contagi nella nostra regione. I casi totali da inizio emergenza salgono dunque a 10.032 (+1), di cui 1.231 individuati da test di screening o contact tracing e 8.801 in pazienti sintomatici. Il nuovo contagio riguarda una cameriera di 22 anni di La Spezia: la ragazza è risultata positiva al tampone, che le è stato effettuato in ospedale, dove si era recata per un intervento chirurgico.

Le persone attualmente positive sono 1.177 (+3, la 22enne spezzina e due pazienti tornati positivi), di cui 24 (-1) in ospedale (0 in terapia intensiva), 194 quelle in isolamento domiciliare (-20). I guariti non più positivi sono 7.296 (-2) e i deceduti 1.559 (+0). I tamponi totali effettuati finora sono 163.409 (+390 nelle ultime 24 ore). Da giorni nel flusso dei dati ministeriali il dato relativo ai decessi è fermo, ma domenica al Villa Scassi c'è stata una vittima: si tratta della terza non ancora registrata come dovuta per certo al covid.

Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 8, Asl2 = 1, Asl3 Villa Scassi = 8, San Martino = 1, Asl4 = 2, Asl5 = 4. Gli attualmente positivi per residenza sono così distribuiti fra le province: IM = 103 (+0), SV = 80 (+1), GE = 827 (+1), SP = 27 (+1), fuori regione = 49 (+0), altro o in fase di verifica = 91 (+0).

Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 389: Asl1 = 40, Asl2 = 69, Asl3 = 121, Asl4 = 82, Asl5 = 63.