Coronavirus, il bollettino di oggi: meno di 1.400 tamponi nelle ultime 24 ore

I dati sul contagio da coronavirus in Liguria continuano a calare: i positivi totali diminuiscono con l’aumentare dei guariti (4.706 casi, 2.856 guariti) e, purtroppo, dei decessi (8 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.299), e i ricoverati sono in costante discesa.

A martedì sera sono 482 le persone ricoverate negli ospedali liguri, 35 dei quali in terapia intensiva (sui 200 posti totali a disposizione), mentre sono 2.297 le persone che si stanno curando a domicilio, anche in questo caso in calo. 70.159 in totale i test effetuati (1.345 più di ieri), 8.861 i casi totali da inizio emergenza (+31 nelle ultime 24 ore).

E anche se gli occhi sono puntati sulla fine di questa settimana, per capire se l’apertura anticipata della Liguria può avere fatto impennare nuovamente il contagio, dal presidente della Regione Giovanni Toti è arrivato un chiaro messaggio: lunedì 18 maggio la Liguria riapre e l’economia riparte, con parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti e negozi che potranno alzare le saracinesche e accogliere nuovamente clienti.

Dal governo via libera all’apertura il 18

Il via libera è arrivato anche dal governo: nel corso della videoconferenza che si è tenuta lunedì, il premier Giuseppe Conte ha accordato ai presidenti di Regione la facoltà di riaprire autonomamente sulla base dei dati del contagio, e Toti ha confermato che si è già al lavoro per consentire anche alle spiagge di riaprire. Ciò che manca, al momento, sono le linee guida dell’Inail, che consentiranno a imprenditori e aziende di adeguarsi alla fase e mettere in sicurezza i luoghi di lavoro.

«Avevamo scritto al governo chiedendo un’accelerazione nella fase di riapertura del territorio perché i numeri dell’economia sono drammatici - ha detto Toti - Il calo della produzione industriale sfiora il 30%, i dati del turismo non saranno certamente più favorevoli di questo. Il nostro Paese non può più aspettare».

«Quello che abbiamo chiesto e ottenuto è che da domenica prossima tutte le Regioni possano fare il loro piano di aperture tenendo monitorati i numeri dell’epidemia e la risposta ospedaliera - ha aggiunto - Il premier ha accettato, senza tensioni, e questo vuol dire che dal 18 maggio le Regioni avranno la facoltà di aprire altre attività oltre a quelle previste dal governo. Se i numeri verranno confermati da qui a giovedì e venerdì, riapriranno ristoranti, bar, parrucchieri, barbieri estetisti, commercio al dettaglio. Stiamo aspettando sia per i negozi sia per i parrucchieri sia per i bar e per gli stabilimenti balneari le linee guida dell’Inail, che sono in via di scrittura e saranno presto messe a disposizione di categorie, sindacati ed enti locali».

Quando ci si potrà muovere tra regioni?

«Sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ci ha detto “prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione”, certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno», ha spiegato Toti a Radio 24 martedì mattina.

Tamponi e test sierologici, Regione al lavoro per aumentare il numero

Toti ha confermato anche che in vista della riapertura del 18 maggio uno degli obiettivi è aumentare il numero dei tamponi effettuati in regione, e siglare il protocollo che consentirà alle aziende di effettuare test sierologici sui dipendenti a prezzo calmierato.

«Giovedì al San Martino verrà inaugurata la nuova macchina che porterà a 3mila i tamponi che possiamo fare in Liguria, saremo poi a Spezia dove un’altra macchina entro la fine della settimana sarà in filiera e farà tamponi, anche per Asl 4 - ha spiegato Toti - A Sanremo arriverà un’altra macchina, lunedì ci sarà una riunione per ragionare su test sierologici che non saranno obbligatori, ma li faremo a tutti quei datori di lavoro e lavoratori che vorranno sottoporre la loro azienda a uno screening con determinate condizioni».