Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

Questa la situazione dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di giovedì 10 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.204 (-122), 113 (-11) gli ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva / UTI.

Gli asintomatici sono 2.091 (-111), di cui 132 in isolamento domiciliare (+7), i guariti non più positivi sono 6137 (+138). I casi totali da inizio emergenza sono 9.832 (+8), i deceduti sono 1.511 (+4) e i tamponi 121.023 (+2.132).

Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 20 (1 UTI), Asl2 = 33 (1 UTI), Asl3 Villa Scassi = 25, San Martino = 12 (1 UTI), Galliera = 9, Asl4 = 5, Asl5 = 9. I positivi sono così divisi per province: IM = 224, SV = 333, GE = 1.578, SP = 67, non assegnati = 2 (+0). Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 478: Asl1 = 67, Asl2 = 111, Asl3 = 189, Asl4 = 46, Asl5 = 65.

«Calano ancora i ricoverati, con 3 sole terapie intensive. Solo poche settimane fa erano quasi 200. I numeri ci confortano, ci dicono che il Covid ha sostanzialmente mollato la presa in una delle regioni più colpite dalla pandemia, un fatto che fa onore a tutti coloro che hanno lottato e rischiato per sconfiggerlo e per dare risposte al bisogno sanitario della nostra regione». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in collegamento dalla sede romana dell’ente ha fatto il punto sulla situazione coronavirus il Liguria.

«Oggi è stato l’ultimo giorno di scuola, un ultimo giorno particolare di una annata altrettanto particolare – aggiunge Toti - Stiamo lavorando con la Conferenza delle Regioni e la commissione tecnica per cominciare a elaborare linee guida in vista delle riaperture di settembre: è intenzione delle Regioni mandare a scuola i ragazzi in modo sicuro e certo, ed è per questo che chiediamo che i ragazzi possano iniziare l’anno scolastico senza interruzioni elettorali. Dopo 4 mesi di assenza da scuola c’è bisogno di tornare in classe, a una normalità sicura. Con linee guida sulla scuola daremo certezze a tutte le famiglie».

«Sul fronte delle premialità e dei riconoscimenti agli operatori– aggiunge l’assessore alla Sanità Sonia Viale – oggi si è tenuto un confronto sindacale al termine del quale abbiamo proceduto al riparto alle aziende sociosanitarie delle risorse pari a 6,7 milioni del Cura Italia. A queste si aggiungeranno le risorse di Regione Liguria e del dl Rilancio che saranno significative al fine del giusto riconoscimento dell’impegno degli operatori sanitari».

Coronavirus bollettino nazionale 10 giugno 2020

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia da inizio emergenza è di 235.763, con un incremento rispetto a ieri di 202 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 31.710, con una decrescita di 1.162 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 4.320 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 261 pazienti rispetto a ieri. 27.141 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 34.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939, con un incremento di 1.293 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 947 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata.