La fase 2 porta pensieri in poesia sparsi per la città

Un atto estetico per rendere significativo il passaggio alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. È quello che hanno compiuto alcuni aderenti al Movimento Verso altrove, che ha disposto trenta pensieri in poesia in diversi angoli della città.

L'obiettivo era "un attacco poetico silenzioso capace di dare voce al pensiero diffondendolo in strada con rispettosa Bellezza e arte". I pensieri in poesia vengono visti come piccoli semi in attesa di fiorire nei pensieri di chi legge.

Accanto a ogni installazione è stato posizionato un foglio dove poter lasciare un gesto poetico.