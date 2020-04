Fermato a chilometri da casa, si scopre che è ai domiciliari

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri impone di stare a casa, salvo casi particolari. Ed è quello che avrebbe dovuto fare anche un 25enne, gravato da pregiudizi di polizia. Non bastasse, il giovane risulta anche sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso della serata di mercoledì 1 marzo 2010 i carabinieri della compagnia Centro, durante un normale servizio per il controllo del territorio e per far rispettare le normative sul coronavirus, hanno fermato il ragazzo in via Balbi.

Il 25enne non aveva nemmeno la scusante di trovarsi vicino a casa visto che è domiciliato a San Fruttuoso. Per lui è scattato l'arresto per evasione.